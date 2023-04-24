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Kılıçdaroğlu'nun halası son yolculuğuna uğurlandı

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#Tunceli#Chp#Kemal Kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlunun halası son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 12:33

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaşamını yitiren halası Kıymet Karabulut (93), Tunceli’de düzenlenen törenle toprağa verildi.

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü Tunceli Devlet Hastanesi’nde dün yaşamını yitirdi. Karabulut için Tunceli Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Yusuf Ziya Kılıçdaroğlu, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ile Elazığ milletvekili Gürsel Erol, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Karabulut cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından helallik alınıp, Nazimiye ilçesine bağlı Ballıca köyüne götürülerek toprağa verildi. (DHA)

Kılıçdaroğlunun halası son yolculuğuna uğurlandı

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#Tunceli#Chp#Kemal Kılıçdaroğlu

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