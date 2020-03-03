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Mert Gökhan KOÇ / ANKARA
Haber Giriş: 03.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadı

Mert Gökhan KOÇ
Mert Gökhan KOÇ
mkoc@hurriyet.com.tr
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Mert Gökhan KOÇ
Mert Gökhan KOÇ
mkoc@hurriyet.com.tr
Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib’de şehit olan Uzman Onbaşı Halil Çankaya (24) için önceki gün Ankara’da Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Cenaze töreninde MHP Lideri Bahçeli kendisine doğru yönelen, Kılıçdaroğlu’yla tokalaşmadı ve sadece selam verdi. Bahçeli’nin yanında bulunan TBMM İdare Amiri ve MHP Ankara Milletvekili olan Erkan Haberal da Kılıçdaroğlu’nun elini sıkmaktan sakındı. Cenaze töreninde iki liderin arasında soğuk rüzgarların estiği görüldü. Sosyal medyada da, günün en çok paylaşılan görüntüsü oldu.

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Mert Gökhan KOÇ
Mert Gökhan KOÇ
mkoc@hurriyet.com.tr
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