Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadı

Cenaze töreninde MHP Lideri Bahçeli kendisine doğru yönelen, Kılıçdaroğlu’yla tokalaşmadı ve sadece selam verdi. Bahçeli’nin yanında bulunan TBMM İdare Amiri ve MHP Ankara Milletvekili olan Erkan Haberal da Kılıçdaroğlu’nun elini sıkmaktan sakındı. Cenaze töreninde iki liderin arasında soğuk rüzgarların estiği görüldü. Sosyal medyada da, günün en çok paylaşılan görüntüsü oldu.