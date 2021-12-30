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Kılıçdaroğlu’nun ‘dinlenme’ iddiası için Ömer Çelik: ‘Bilgi, belge yok, fitne siyasetidir’

#Ömer Çelik#Kemal Kılıçdaroğlu#Dinlenme
Kılıçdaroğlu’nun ‘dinlenme’ iddiası için Ömer Çelik: ‘Bilgi, belge yok, fitne siyasetidir’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘telefonlarımız dinleniyor’ iddiasına, “İlk olarak benim hatırladığım kadarıyla 2018’de benzer cümleler söyledi. 2018’den beri ne ortaya belge koyuyor ne de savcılığa gidip suç duyurusunda bulunuyor. ‘Beni dinliyorlar, MYK’yı dinliyorlar’ dediğinizde bu tipik bir fitne siyaseti olur” yanıtını verdi.

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Çelik özetle şunları söyledi:

“İkinci Karabağ Savaşı’yla işgalin sona ermesinden sonra Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev bir vizyon ortaya koydular. Saldırgan politikalardan vazgeçmesi kaydıyla Ermenistan’ın da dahil olabileceği söylendi. Bu bölge için de fırsattır. Serdar Kılıç özel temsilci olarak atandı. İlk adım belki 2019’da kesilen Türkiye-Erivan charter uçuşları olabilir. Umarız ki Ermenistan işgalci politikalardan vazgeçer.

TÜM BÖLGEYE MESAJ

Geçen yıl zor bir yıldı. Bu yıl da zorlukların devam ettiği bir yıl oldu. Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımız, Gaziantep’teydi, bugün de açılış gerçekleştirdi. Gaziantep’te aynı anda caminin temel atılışını ve cemevinin açılışını yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımızın devletimizin başı olarak bu açılışları yapması tüm bölgeye bir mesajdır. Son derece önemli bir mesaj olduğunu değerlendiriyorum.

DİNLENME İDDİASI

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İlk olarak benim hatırladığım kadarıyla 2018’de benzer cümleler söyledi. Bu sene belediye başkanlarının dinlendiğini söylüyor. 2018’den beri ne ortaya belge koyuyor ne de savcılığa gidip suç duyurusunda bulunuyor. ‘Beni dinliyorlar, MYK’yı dinliyorlar’ dediğinizde bu tipik bir fitne siyaseti olur. Bu iddiasının arkasına hangi belgeyi koymuş. Çıkacak açıklayacak neye göre söylüyor, bu izlenime nasıl varmış? Bu söylediklerinin zemini yok. Bu iyi sonuçlar doğuracak yaklaşım değildir.

Karşımızdaki ittifakın senaryosu her gün değişiyor. CHP-HDP ikilisi açısından baktığımızda şöyle bir tablo var. Bir konuda anlaşıyorlar. Tezkereye karşı çıkıyorlar. Hem CHP hem de HDP karşı çıktı. Burada zeminleri olduğu görülüyor. Sonra Kılıçdaroğlu çıktı ‘Kandil’i yıkacağız’ dedi. Biz de dedik ki, ‘Hem tezkereye karşı çıkacaksın hem de Kandil’i yıkacağım diyeceksin.’ Bu iki yapı nasıl ittifak kuracak.”

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#Ömer Çelik#Kemal Kılıçdaroğlu#Dinlenme

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