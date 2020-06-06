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Rifat BAŞARAN / ANKARA
Haber Giriş: 06.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu'nun Berberoğlu yorumu: 'Demokrasi mücadelesi için bedel ödüyor'

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Kılıçdaroğlu'nun Berberoğlu yorumu: 'Demokrasi mücadelesi için bedel ödüyor'
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Enis Berberoğlu’nun milletvekilliğinin haksız ve hukuka aykırı bir şekilde düşürüldüğünü' söyledi. Kılıçdaroğlu, “Hangi engel çıkartılırsa çıkartılsın bu ülkeye gerçek anlamda hakkı, hukuku, adaleti ve demokrasiyi getireceğiz. Bunda kararlıyız. Bedeli ne olursa olsun bu bedeli de ödemeye razıyız” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 yıl 10 ay hapis cezasının kesinleşmesi nedeniyle TBMM’de okunan fezlekenin ardından milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'nun tutuklanması ile ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu özetle şunları vurguladı:

HAKSIZ YERE MAHKÛM

“Enis Berberoğlu’nun milletvekilliği haksız yere düşürüldü. Hukuka, Anayasa'ya aykırı olarak düşürüldü. Bunu tartışıyoruz. Enis Berberoğlu ne yaptı? Saygın bir gazeteci Enis Berberoğlu, saygın bir siyasetçi. Türkiye’yi bilen, Türkiye’nin koşullarını bilen, tarihini bilen değerli bir insan Enis Berberoğlu. Haksız yere, adaletsiz yere mahkûm edildi. Demokrasinin ve adaletin olmadığı yerde bu tür olaylarla karşılaşıyoruz. CHP olarak biz koşullar ne olursa olsun demokrasiyi, hakkı, hukuku ve adaleti sonuna kadar savunacağız. Ve yine söylemiştim bu mücadelede eğer bir bedel ödenecekse o bedeli önce CHP’liler ödeyecek. Enis Berberoğlu o bedeli ödeyenlerden birisidir.

BEDEL ÖDEMEYE RAZIYIZ

Anayasa’nın 83. maddesi şöyle diyor: Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclis’in yeniden dokunulmazlığının kaldırılmasına bağlıdır diye. Bu kadar açık. Bu ülkeye gerçek anlamda hakkı, hukuku, adaleti ve demokrasiyi getireceğiz. Bunda kararlıyız. Bedeli ne olursa olsun bu bedeli de ödemeye razıyız.”

 

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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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