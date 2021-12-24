Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' açıklaması... AK Parti Sözcüsü Çelik: Belediyelerin yetki ve görev alanında yok

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Çelik'in açıklamaları şöyle:

Bulundukları şehirlerde liderlik eden arkadaşlarımız, o şehrin kültürünün pekişmesi için son derece önemli işlere imza atıyorlar.

SOKAK HAYVANLARI KONUSU

Sayın Cumhurbaşkanımızın sokaklarda başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan ve üzüntü veren başıboş köpeklerle ilgili belediye başkanlarına verdiği talimat çok önemlidir.

Sokak hayvanları için barınaklar yapılmasını önemli görüyoruz. Partimize bu konuda bir şeyler yapılması ile ilgili çok sayıda mesaj geliyordu. Belediye başkalarımız bunu süratle hayata geçirecektir.

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sahipsiz hayvanlar için önlem alın Haberi Görüntüle

Yatay mimari konusu AK Parti belediyeciliği açısından artık olmazsa olmaz bir konudur. Bizim taahhütlerimiz var sıfır atık konusunda. Yeşil devrimden bahsediyoruz.

Kent hakkı insan hakkı. Kentin demokratik bütünleşmesi açısından çok önemli. Bu konuda da kapsamlı değerlendirmeler yapıldığını söyleyebilirim.

Belediyelerimizin kapsamlı çalışmalarıyla pandemiye yönelik güçlü çalışmalar yaptıklarını gördük.

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Belediyelerimiz bu sınavı Türkiye'de başarılı bir şekilde verilmesi için son derece başarılı çalışmalar ortaya koydular.

Bu toplantının son derece başarılı bir istişare toplantısı olduğunu, seçimlere doğru giderken hem genel seçimlerin hem yerel seçimlerin zamanında yapılması, seçimlere kadar olan süreyi son derece iyi değerlendirmelerini belirttik.

KILIÇDAROĞLU'NUN URFA VE ADANA'DAKİ ELEKTRİKLE İLGİLİ SÖZLERİ

Hikâye bizim memleket Adana'da devam ediyor. Bu diziye dönüşmeye başladı. Seyircisi ne kadar bilmiyorum ama senaryosu kötü olan bir dizi. Belediyelerin yetki ve görev alanında olmayan bir konuda açıklama yapıyor. Siyasi açıdan siyasi rüşvet ve siyasi şantaj arasında salınan bir üslup. Demokratik bir siyasette hepimizin amiri vatandaştır.

Bu açıklamanın ardından bir çok arkadaşımız şu çağrıyı yaptı: Belediyeler sizde, Adana'da, Hatay'da, İzmir'de, Mersin'de belediyeleriniz var. Nasıl yapılacağını gösterin. Dün bu soru Kılıçdaroğlu'na soruldu. 'Taşlık arazilere güneş panelleri kurup elektrik üreteceğiz' dedi. 'Ama Adana'da yeteri kadar taşlık arazi yok' dedi. Tutarsızlık üzerine tutarsızlık devam ediyor. Mahcubiyet duymaları gereken bir şekilde konu kendi hanelerine yazılmıştır.

YENİ EKONOMİ MODELİ

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Bu doların geldiği noktanın bizi olumsuz noktalara götüreceğine dair senaryoların Cumhurbaşkanımızın Kabine toplantısı ardından açıklamaları sonrası nasıl çöktüğünü gördük. Dolarda düşüş yaşanmıştır. Vatandaşlarımızın mevduatlarını koruyacak güçlü bir manifesto ortaya konuşmuştur.

FAHİŞ FİYATA KARŞI DENETİMLER SÜRÜYOR

Fahiş fiyatla ilgili denetimler güçlü bir şekilde devam ediyor. Bir takım düzenlemeler yapıldı. Şu an itibariyle bu düşüşün gerçekleşmesi yönündeki denetimler sıkı şekilde devam ediyor. Gereken adımları atarız.

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SEÇİLMEMİŞ CUMHURBAŞKANINA TALİMAT VERMEYE BAŞLADI KILIÇDAROĞLU

Sayın Kılıçdaroğlu'nun temenni siyaseti devam ediyor. 7 maddeyi dikkatli şekilde okudum. Bu CHP geleneğinde görevdeki cumhurbaşkanına talimat verme şeklinde bir vesayet alışkanlığı vardı. Henüz görevde olmayan ve seçilmemiş cumhurbaşkanına da talimat vermeye başladı Kılıçdaroğlu. Bir sonraki cumhurbaşkanının kendisi olacağından bahsetse inandırıcı olmaz ama kendi içinde tutarlı bir açıklama olur. Bir cumhurbaşkanı olacak diyor, sonra o cumhurbaşkanına grup toplantısından talimat veriyor. Vesayet zihniyeti açısından kötü anlamda el yükseltmedir. Aday olacağına dair sinyal veriyor. Başkası olacaksa o kişiye talimat vermesini o aday he rkimse içine nasıl sindirecek. Siyasi üslup nasıl olmalıdır? Maalesef bir kere daha bunlardan uzak bir yaklaşım.