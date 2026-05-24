Kılıçdaroğlu'nun bazı yakın kurmayları CHP Genel Merkezi'nde

CHP Genel Merkezinin mahkeme kararı doğrultusunda tahliyesinin ardından, tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ve beraberindekiler, genel merkezden ayrılarak Meclise yürümüştü.
Daha sonra Kılıçdaroğlu'nun bazı yakın kurmayları, CHP Genel Merkezine gelerek hasar gören alanlarda incelemelerde bulundu.
Genel merkez binasında temizlik çalışması başlatıldı. Genel merkezde Özgür Özel'e ait bazı fotoğrafların indirilmiş olduğu görüldü.
Öte yandan, emniyet güçlerinin genel merkez etrafındaki yoğun güvenlik tedbirleri devam ediyor.