Kılıçdaroğlu'nun avukatına 4 yıla kadar hapis istemi

Haberin Devamı

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Celal Çelik gelmezken avukatı Çağlar Çağlayan katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı manevi tazminat davasında Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in sunduğu davaya cevap dilekçesinde Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğini belirtti. Çelik'in beyanlarının savunma hakkının kullanılması içinde kalmadığı kaydedilen mütalaada, Celal Çelik'in "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunu işlediği ifade edildi.

4 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Mütalaada Celal Çelik'in "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenirken "Görevi kötüye kullanma" suçundan yasal unsurlar oluşmadığı gerekçesiyle beraati talep edildi. Sanık avukatı mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmek için süre talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatına süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Haberin Devamı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Çelik'in 15 Ocak 2018 tarihinde mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde davacı hakkında kullandığı ifadelerle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlarını işlediği belirtiliyor. İddianamede Çelik'in bu 2 suçtan 1 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.