Kılıçdaroğlu’nun avukatı: Susmaya devam edeceğiz

Çelik, Kılıçdaroğlu’nun Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki çalışma ofisinin önünde yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi: “Genel Başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi’ne zarar vermemek iradesi altında sessiz kaldı, açıklamalar yapmak istemedi. Ancak Sayın Genel Başkanımızın elbette düşündüğü, yazdığı ve ifade etmek istediği çok şey vardı, hâlâ var ve gelecekte de olacak.

DAVAYLA İLGİMİZ YOK

Cumhuriyet Halk Partisi’ne Genel Başkanımızın zarar verme iradesinin olmayacağının bilinmesi lazım. Ancak o kadar kötü bir süreçle karşı karşıya kaldık ki bazı televizyoncuların, bazı gazetecilerin yalanlarıyla karşı karşıya kaldık. Ahlaksızca iftiralarla karşı karşıya kaldık. ‘Mutlak butlan’ davası Genel Başkanımızın gündemi değildir, dava Sayın Kılıçdaroğlu tarafından açılmadı. Yürütülen soruşturmalarla ilgili Sayın Genel Başkanımızın hiçbir bilgisi ve ilgisi olmadı. Israrlı bir biçimde partiye zarar verecek her yaklaşımın ötesinde durmaya çalıştı.

AÇIKLAMA YAPMAYACAK

Genel Başkanımız net bir şekilde kurultay özelinde açılmış davalar ve partiye zarar verici yaklaşımlar içerisinde olmayacağını söylemeye çalıştı, bu yüzden sustu, elbette konuşabilirdi ama anlaşılmadı. Genel Başkanımız olağanüstü kurultay ya da olağan kurultayın iptali özelindeki dava süreçleri ile ilgili hiçbir açıklama yapmayacaktır. Zira bu davaların bizimle ilgisi gerçekten yok, ilgimiz bulunmamaktadır.”

KARARIN ARDINDAN OFİSİNE GEÇTİ

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptaline ilişkin davanın duruşmasıyla ilgili gelişmeleri Çukurambar Mahallesi’ndeki evinden takip etti. Kılıçdaroğlu, davada verilen kararın ardından çalışma ofisine geçti.