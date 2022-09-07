Kılıçdaroğlu’nun adaylığına kapıyı ne açtı ne kapattı

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yeniçağ TV’de gündeme dair yöneltilen sorulara özetle şu yanıtları verdi:

“Cumhurbaşkanı adayı değilim, Başbakanlığı nasip eder milletimiz teveccüh ederse. 6’lı masayı yan yana getiren Sayın Kılıçdaroğlu’dur. Kılıçdaroğlu bu 6 liderin bulunduğu masadan bir Cumhurbaşkanı adayı çıkmasını istedi. Esas olan güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için el sıkıştık. Adayın kim olacağını konuşmadık, dolayısıyla hepsinin aday olma hakkı var. Kazanacak bir adayla yola çıkmamız gerekiyor. Sayın Kılıçdaroğlu’nun söylediği, ‘Bu masada oturan genel başkanlar böyle bir şeyi bana teklif ederlerse hazırım, onur duyarım’ demesi çok saygı değer. Ama bu noktada hiçbir şey konuşulmadı.

PARTİSİNİN GÖRÜŞLERİ

Sayın Gürsel Tekin çok tecrübeli birisidir. Böyle bir cümle kurduğuna göre, kanaat belirttiğine göre partisinin görüşlerini iletiyor demektir. Biz masada İYİ Parti olarak, hiçbir partinin başka siyasi partilerle nasıl iletişim kuracağına dair dayatmaya girmedik. Bizim de diğer siyasi partilerle olan iletişimimize herkes saygı duymak zorunda.

TUTUMUMUZ NET

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Bizim HDP’ye dair görüşümüz çok bellidir, defalarca söylendi. Dolayısıyla bizim tutumumuz açık net, kimse Kürt’ün, Kürtlerin hamisi de değil, sahibi de değil.”

Akşener dün partisinin düzenlediği ‘Göç Doktrini ve Stratejik Eylem Planı’ lansmanına da katıldı. Akşener buradaki konuşmasında “1 Eylül 2026’da tüm Suriyeli sığınmacıları memleketlerine kavuşturmuş olacağız. İktidara gelişimizin ilk gününde atacağımız adımlar ve tedbirler hazır” dedi.