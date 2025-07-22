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Kılıçdaroğlu'nun acı günü: İkiz kardeşi toprağa verildi

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Adil Kılıçdaroğlu#Cenaze
Kılıçdaroğlunun acı günü: İkiz kardeşi toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2025 15:23

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

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Kılıçdaroğlu'nun cenazesi, Burhaniye Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçedeki cemevine getirildi.

Adil Kılıçdaroğlu'nun eşi Saadet Kılıçdaroğlu ve çocukları ile cenaze törenine katılan Kemal Kılıçdaroğlu burada taziyeleri kabul etti.

Törende helallik alındı, dualar edildi.

Kılıçdaroğlunun acı günü: İkiz kardeşi toprağa verildi

Adil Kılıçdaroğlu'nun cenazesi daha sonra Burhaniye Geriş Mezarlığı'na defnedildi.

Kılıçdaroğlunun acı günü: İkiz kardeşi toprağa verildi

Törene, Kılıçdaroğlu'nun yakınları, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve CHP'li bazı milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.

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Kılıçdaroğlunun acı günü: İkiz kardeşi toprağa verildi

Kılıçdaroğlunun acı günü: İkiz kardeşi toprağa verildi

 

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Adil Kılıçdaroğlu#Cenaze

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