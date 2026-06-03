Kılıçdaroğlu’nun A takımı belli oldu

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Rıfat Turuntay Nalbantoğlu (Genel Sekreter)

Orhan Sarıbal (Yurtiçi Örgütlenme)

Bülent Kuşoğlu (İdari ve Mali İşler)

Müslim Sarı (Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimler)

Semra Dinçer (Yurtdışı Örgütlenme)

Deniz Demir (Medya ve Halkla İlişkiler)

Prof. Dr. Ali Rıza Erbay (Sağlık Politikaları)

Cemal Canpolat (İşveren Sendikaları ve İş Dünyası)

Necdet Saraç (Sosyal Politikalar)

Yıldırım Kaya (Eğitim Politikaları)

Hasan Efe Uyar(Gençlik Politikaları)

Berhan Şimşek (Kültür ve Sanat Politikaları)

Devrim Barış Çelik (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)

Ahmet Hakan Uyanık (ARGE ve Üretim Politikaları)

Nevaf Bilek (Bölgesel Kalkınma Politikaları)

Adnan Demirci (İşçi Sendikaları ve STK’lar)

Tahsin Tarhan (Sanayi ve Ticaret Politikaları)

Gamze Akkuş İlgezdi (İnsan Hakları ve Aile)

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‘ŞU ANDA KURULTAY YAPILAMAZ’

Parti Sözcüsü Sarı, kurultayla ilgili de “Karar kesinleşmedi ve Yargıtay aşaması var. Üzerinde tedbir kararı olan bir zeminde kurultay toplanamaz” dedi.