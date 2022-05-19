Kılıçdaroğlu'nun 19 Mayıs mesajı: Karabulutları gençler dağıtacak

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs mesajında şu vurguları yaptı:

“Cumhuriyet düşüyle yola çıkılan o kutlu yürüyüşün, 103. yıldönümündeyiz. Ardından idam fermanları yazılan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümü göze alarak çıktığı bu yolculukta halkın vicdanına, ferasetine ve yüksek vatan sevgisine güvenmiştir. Emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı başlattığı bu onurlu savaşta, milletimiz de O’nu bağrına basmış, vatanını canıyla, kanıyla, gözyaşıyla işgalden kurtarmıştır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs’ı gençlere armağan etmenin yanında, Cumhuriyetimizi de onlara emanet etmiştir. Bağımsızlığımızı kazanmamızın ardından, Türkiye bir kez daha, gençlerinden çok şey beklemektedir. Saray rejiminin her alanda neden olduğu yıkım, ülkemizin üzerine karabulutların çökmesine neden olmuştur. O karabulutları gençlerin dağıtacağından hiçbir endişem yoktur. Umudumuzu ve Gazi’nin gençlere verdiği tarihsel görevi diri tutarak, azimle ve kararlılıkla yürüyeceğiz. İlk hedefimiz, güzel Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak olacaktır. O güne kadar yorulmak yok.”

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KILIÇDAROĞLU’NDAN SADAT YANITI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SADAT ile “alakasının olmadığını” söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, SADAT’ın kurucusu Adnan Tanrıverdi’nin devletin zirvesindeki bir toplantıda yer aldığı fotoğrafını paylaşarak yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Erdoğan, ‘SADAT ile alakam yok’ demişsin, Tanıştırayım, devlet sırlarının konuşulduğu toplantıda solundaki 6. kişi SADAT’ın kurucusu. Silah tüccarı. Başkenti İstanbul, dili Arapça olan yeni bir devlet kurmak istiyor. Bu başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım” dedi.

ABD’DEN TUHAF MİTİNG UYARISI

ABD İstanbul Başkonsolosluğu, cumartesi günü Maltepe’de yapılacak CHP mitingi dolayısıyla kendi vatandaşları için tuhaf bir uyarı yayınladı. Konsolosluğun sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “21 Mayıs Cumartesi İstanbul Maltepe’de CHP bir miting gerçekleştirecektir. Türk polisi geçmişteki protestolarda kalabalığa TOMA, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahalede bulunmuştur. Bu miting sırasında da buna benzer önlemlerin alınma ihtimali oldukça yüksektir. Öngörülemez olabileceği ve zaman zaman şiddete dönebileceği için gösterilerden ve protestolardan kaçının. Dikkat çekmeyin, mitingin yapılacağı çevreden uzak durun, güncellemeler için yerel medyayı takipte kalın.”