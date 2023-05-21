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Kılıçdaroğlu’ndan yurtdışı seçmene oy çağrısı: Ülkemiz için bu son çıkış

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Seçim#Yurtdışı
Kılıçdaroğlu’ndan yurtdışı seçmene oy çağrısı: Ülkemiz için bu son çıkış
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, ‘Vatan Borcu’ notuyla paylaştığı videoyla yurtdışında oy kullanacak seçmene seslendi: “Bu seferki seçim ülkemiz için son çıkıştır. Sandığa gelin etrafınızdakileri de sandığa getirin. Vatanınız için oy verin. Bu çağrım içi boş bir çağrı değildir.”

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki akşam sosyal medya hesabından ‘Vatan Borcu’ notuyla paylaştığı videoda yurtdışında oy kullanacak seçmene özetle şöyle seslendi:

SEÇİM DEĞİL REFERANDUM

“Bu mesele artık bir seçimden öte bir referandumdur. Bir önceki referandumun ardından ülkemizde neler yaşandığını gördünüz. Bu seferki ise ülkemiz için son çıkıştır. Sandığa gelin, etrafınızdakileri de sandığa getirin. Vatanınız için oy verin. Bu çağrım içi boş bir çağrı değildir. TBMM’de güçlü varlık gösterebilmeniz için ‘Yurtdışı Seçim Çevresi’ oluşturacağız. Türkiye’de emekli olup başka bir ülkede çalışırken, size uygulanan kısıtlamaların da kaldırılmasını ve size ödenen aylıkların iyileştirilmesini sağlayacağız. Türkiye’deki sağlık hizmetlerinden eşit şekilde yararlanabileceksiniz. Yurtdışında kullandığınız otomobillerin Türkiye’deki kayıt sürelerini uzatacağız.

UÇAK BİLETİ UCUZLAYACAK

Fahiş uçak bileti fiyatlarını makul seviyelere çekeceğiz. Türkiye’ye gelirken beraberinizde getirdiğiniz telefonların kullanımlarını uzatacağız. Mavi kartlı vatandaşlarımızın sıkıntılarını vatandaşlarımız ile eşit imkânlar ile çözeceğiz. Sizleri önce oy vermeye, sonrasında oylarınıza sahip çıkmaya çağırıyorum. 28 Mayıs’ta oylarınızı korumak üzere 1 milyon kişi sandıkta olacağız. Bize omuz vereceğinize yürekten inanıyorum.”

Kılıçdaroğlu paylaştığı bir başka videoda ise sandık çağrısı yaparak “Vatanını seven sandığa gelsin. On milyon Suriyeli yetmedi; on, yirmi milyon dahası mı gelsin? Unutma o oyu benim için değil kendin için vereceksin” dedi.

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ERDOĞAN’A YOUTUBE DAVETİ

Kılıçdaroğlu, bu akşam Youtube kanalı Babala TV’de yayınlanan “Mevzular Açık Mikrofon” programına katılacak. Programda gençlerin sorularını yanıtlayacak olan Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Pazar akşamı çekimdeyiz. Salonda ağırlık AK Partili gençlerimiz de olacakmış. Gençlerin önünde mertçe yüzleşelim” çağrısında bulundu. SEÇİM öncesinde Cumhurbaşkanı adayları Sinan Oğan ve Muharrem İnce’nin de katıldığı program, gençlerden oluşan katılımcıların sordukları sorular ve sorulara verilen yanıtlarla gündem olmuştu.

 

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Seçim#Yurtdışı

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