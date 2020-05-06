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Rifat BAŞARAN
Haber Giriş: 06.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu’ndan YKS adaylarıyla telekonferans.. ‘Gelin ortak çağrı yapalım bir daha düşünsünler’

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Kılıçdaroğlu’ndan YKS adaylarıyla telekonferans.. ‘Gelin ortak çağrı yapalım bir daha düşünsünler’
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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, YKS’ye girecek öğrencilerle telekonferans toplantısı yaptı.

Öğrenciler, sınav tarihinin ikinci kez değiştirilmesinden dolayı duydukları kaygıyı dile getirirken, Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi: “Haber duyulduğunda özellikle sosyal medyadan bütün genç arkadaşların tümünün olağanüstü tepki gösterdiklerini gördüm. Hiçbir eğitimci bunu yapmaz. Eğer siz çocuklarınızı değil de turizmi düşünürseniz, gelecek turistleri düşünürseniz ve bir kuşağı feda etmeyi göze alırsanız bunun temel nedeni devlette işin uzmanına danışılmasıdır, liyakatın olmamasıdır. Yapılan uygulamayı hiçbir eğitimci doğru bulmuyor.

SİYASAL BİR KARAR

Bu tamamen siyasal bir karar. Çocukları üniversite sınavlarına girmeyen kişilerin aldığı karar böyle olur. Türkiye’de 83 milyon yaşıyor ve çocukları üniversite sınavına girecek bütün aileler sizin sesinizi duydu ve sizin ne kadar haklı olduğunuzu onlar da biliyor. Onlar da sizin tepkinizi olağan ve doğal karşılıyor. Gelin çağrıyı ortak yapalım. Bunu bir daha düşünsünler. Kararlı bir şekilde çalışın, inadına çalışın, inadına başarılı olun, inadına mücadele edin.”

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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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