Kılıçdaroğlu'ndan 'yerel seçim' açıklaması: Yavaş ve İmamoğlu yeniden aday olmalı

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CHP'de art arda iddialar ve değişim tartışmaları sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. Halk TV'den Fikret Bila'nın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, bir kez daha Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yeniden İstanbul ve Ankara için aday olmaları gerektiğini ifade etti. Ardından yerel seçimlerde bir ittifak olup olmayacağına ilişkin konuştu.

"KAZANACAKLARINA İNANIYORUM"

Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımız çok başarılı. CHP’nin halka hizmet anlayışını çok iyi bir şekilde hayata geçirdiler.Bu nedenle belediye başkanlarımızın yeniden aday olmalarını ve hizmetlerini sürdürmelerini istiyorum. Bunu kendilerine de söyledim. Ben Ekrem Bey’in (İmamoğlu,) Mansur Bey’in (Yavaş) yeniden İstanbul ve Ankara belediye başkanlıklarına aday olmaları gerektiğini düşünüyorum. Ekrem Bey’in İstanbul’u, Mansur Bey’in Ankara’yı kazanacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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KILIÇDAROĞLU'NDAN YEREL SEÇİM MESAJI

Kılıçdaroğlu, yerel seçimle ilgili "Demirel’in deyimiyle siyasette 24 saat uzun bir süredir. Benim değerlendirmeme göre Türkiye’nin geleceğini, çıkarlarını, huzurunu önceleyen muhalefet partileri bir araya gelirler. Burada önemli olan ölçü Türkiye’nin geleceği ve çıkarlarıdır. Bu ölçüyü esas alan muhalefet partileri iş birliğine yönelirler. Önemli olan Türkiye’dir. Türkiye’nin geleceğidir. Türkiye’nin huzurudur" dedi.