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Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı

#CHP#ANKARA#TBMM
Kılıçdaroğlundan yeni yıl mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "2022 milletimizin ayağa kalktığı, görkemli Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına hazırlandığı bir yıl olacak" dedi.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, yeni yıl mesajında, 2021'in Türkiye ve dünya açısından iç açıcı olmadığını belirtti. Koronavirüs salgınının can almaya devam ettiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Diğer yandan ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi buhran, etkisini giderek artırmıştır. Öyle ki döviz kurunun her gün, hatta her saat rekor yenilediği günler halkımızı yoksulluğa mahkum etmiştir. Saray hükumetinin bir avuç yandaşı için sırt çevirdiği milletimize, CHP'li belediyelerimiz, 'sosyal devlet' ilkesine tam bir bağlılıkla sahip çıkmış, 'kara kış' boyunca çıkmaya da devam edecektir. Bu yıl ekonomimiz gibi demokrasimiz de her gün yeni bir darbe aldı. Boğaziçi Üniversitesi'nin demir kapısına kelepçe vurulması ile 'merhaba' dediğimiz 2021 yılını, Milli Eğitim Bakanlığı kapısına takılan asma kilit ile uğurluyoruz. Ancak milletimiz unutmasın ki, gecenin en karanlık anındayız, yani şafak sökmek üzere" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, 2022'nin umudun yılı olacağını belirterek, mesajında şunları kaydetti:

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"2022'de başta gençler ve kadınlar olmak üzere, çiftçi, emekli, esnaf, sanayici, apartman görevlileri ve devletine bağlı namuslu bürokratlarla el ele vereceğiz. Güzel Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak üzere çıktığımız bu yolda, inanıyorum ki, milletimizle birlikte zafere ulaşacağız. İnanıyorum ki 2022, umudun yılı olacak. İnanıyorum ki 2022, birlikteliğin yılı olacak. İnanıyorum ki 2022, barışın, kucaklaşmanın yılı olacak. İnanıyorum ki 2022, insan onuruna yaraşır bir yaşamın yılı olacak. İnanıyorum ki 2022, demokrasi zaferinin yılı olacak. İnanıyorum ki 2022, liyakatın, şeffaflığın, kuvvetler ayrılığının, kirlilikten arınmış namuslu siyasetin yılı olacak. İnanıyorum ki 2022, 'Yaşasın tam bağımsız Türkiye' diyen gerçek vatanseverlerin yılı olacak. Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırdığımızda, milletimiz demokrasi ve hukukun üstünlüğüyle, çiftçimiz tarlasıyla, evlatlarımız bilimle, çağdaş ve laik eğitimle buluşacak. 2022 milletimizin ayağa kalktığı, görkemli Türkiye Cumhuriyeti’nin 100'üncü yılına hazırlandığı bir yıl olacak. Yeter ki milletimiz 'yeter' desin. Bu duygu ve düşüncelerle, terörle mücadelede hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize mutlu bir yaşam diliyorum. 2022 yılının, ülkemiz, bölgemiz ve tüm dünyaya sağlık ve huzur getirmesini diliyorum. Tüm milletimizin yeni yılını, yürekten kutluyorum."

 

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#CHP#ANKARA#TBMM

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