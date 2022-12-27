Kılıçdaroğlu’ndan yeni hamle: İstanbul seçimini yenileyelim

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“Ekrem Bey’in yanlış bir şey yaptığını kamuoyuna deklare etmek istiyorsan, onu gereksiz yere suçlamak istiyorsan en güçlü iradeye gidelim, hemen seçimleri yapalım” diyen Kılıçdaroğlu, internet medyasıyla buluşmasında özetle şunları söyledi:

ANAYASA’YI SÜRATLE DEĞİŞTİRELİM

“Erdoğan’a şu çağrıyı yapıyorum; eğer sen gerçekten millet iradesine inanıyorsan ve güveniyorsan, gerçekten demokrasiye inanıyorsan, Anayasa’yı süratle değiştirelim. Biz size destek vereceğiz. Derhal İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İstanbul’daki bütün belediyeler için hemen seçime gidelim. Yüreği varsa, cesareti varsa açıkça meydan okuyoruz. Sen yargıyı sopa olarak kullanıp bunları yapıyorsun. Ama millet bunun doğru olmadığını biliyor ve görüyor. Demokrasiye inanıyorsan, Ekrem Bey’in yanlış bir şey yaptığını kamuoyuna deklare etmek istiyorsan, onu gereksiz yere suçlamak istiyorsan o zaman en güçlü irade milletin iradesidir. Gidelim milletin iradesine hemen seçimleri yapalım. Yüreğin yetiyorsa gel aynı şeyi Yalova için de yapalım. Üç bilirkişi raporu, üçü de belediye başkanının lehine hâlâ göreve başlatmıyor.

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KAYBEDECEĞİNİ ANLARSA GİRMEZ

Erdoğan seçim kaybetmek istemez. Seçimi kaybettiğini anladığı an ‘Ben seçime girecektim ama Yüksek Seçim Kurulu izin vermedi’ diyecek. Ama halkta mağduriyet yaratamayacak. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu’nun onun emrinde olduğunu hepimiz biliyoruz.

MASANIN DAĞILMA ŞANSI YOK

Altılı masa dağıldı, yok dağılacak, yok işte HDP masanın altında, yok HDP masanın üstünde... Bunların hiçbirisine inanmayın. Hepimiz sağduyulu hareket ediyoruz. Niye dağıtalım masamızı? Biz hepimiz demokrasiyi istemiyor muyuz? İstiyoruz. O zaman masanın dağılma şansı yok ki. Bizim altı liderin göstereceği aday kazanacak. Kimi gösterirse sağduyulu hareket edeceğiz. Adayımızı göstereceğiz ve bu aday kazanacak. İsim telaffuz edilmesini Erdoğan istiyor, ancak onun ne istediğini biz de biliyoruz. İsmin gecikmesi konusunda negatif baskıyı basın yaratıyor. Algı biri gitsin, diğeri gelsin. Bunu değiştiriyoruz. Önemli olan sistemi değiştirmektir.

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MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ

Milletvekili seçimleriyle ilgili hiçbir görüşmemiz olmadı. O daha sonraki bir aşama. Önce hükümet programı, güçlendirmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritası üzerinde uzlaşmamız lazım. Bunları kamuoyuyla paylaşmamız lazım. Arkasından seçimle ilgili ortak liste mi olur, ayrı ayrı liste mi olur konuşacağız. Bir defa her parti en az 41 ilde seçime girmek zorunda.”

AKŞENER’LE KAVGA ETMEDİK Kİ

Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’le ilgili de “Herhangi bir sorunumuz yok Sayın Akşener’le. Görüşüyoruz tabii, kavga etmedik ki. Belediye başkanlarına ‘Sadece CHP’nin değil Millet İttifakı’nın belediye başkanısınız’ diyorum” dedi. “HDP’nin olmaması oy almak için sorun olmaz mı?” sorusunu ise Kılıçdaroğlu, “Çıtayı demokrasi üzerine oturtursak, bir sorun olmaz. Demokrasiden yana olanlar gelip oy verecekler. Bizim kralımız çok iyi diyenler de gidip öbür tarafa oy verebilirler” diye yanıtladı.

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BAŞÖRTÜSÜ İSTİSMARINA ASLA İZİN VERMEYİZ

CHP Lideri anayasa değişikliği konusunda da şöyle dedi: “Başörtüsü konusunda kendi kalemize gol attığımız gibi bir düşünce asla söz konusu değil. Teklifimiz gayet açık. Kadının kılık kıyafetiyle ilgili karar siyasetçiler tarafından verilemez. Bunu Erdoğan yeniden başörtüsünü istismar edecek sürece sokmak istiyor, biz buna asla izin vermeyeceğiz. AK Parti yeniden partilerin nabzını yoklayacak. Biz de Altılı Masa’da ortak karar vereceğiz, tavrımızla ilgili.”

İL BAŞKANLARI VEKİLLİK İÇİN İSTİFA ETTİLER

CHP’de il ve ilçe başkanlarına 22 Kasım’da yazı gönderilerek milletvekili adaylığı düşünenlerin 5-26 Aralık tarihleri arasında istifa etmeleri istendi. Sürenin dolmasına saatler kala isimler netleşti. Buna göre toplam 18 il başkanının istifa mektubu genel merkeze ulaştı. O il başkanları arasında İzmir, Bursa, Hakkâri, Mersin, Malatya, Van, Edirne ve Tunceli il başkanları da yer aldı. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz ise adaylık başvurusu yapmadı. Kaftancıoğlu, hakkındaki 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezasının kesinleşmesiyle birlikte siyasi yasaklı haline gelmişti. (DHA)

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CHP’DEN YASA TEKLİFİ: ‘EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ASGARİ ÜCRET KADAR OLSUN’

CHP, en düşük emekli aylığı ile bayram ikramiyesinin asgari ücret seviyesine yükseltilmesi için yasa teklifi verdi. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla Meclis Başkanlığı’na verilen teklifin gerekçesinde şöyle denildi:

EMEKLİLERE BORCUMUZ

“Büyük çoğunluğu 3 bin 500-5 bin TL düzeyindeki yoksulluk ve açlık sınırının çok altında bir aylık gelirle yaşam mücadelesi veren emeklilerimiz, ömrünün geri kalanında refah içinde değil, düşük emekli maaşlarıyla yarı aç yarı tok yaşamaya mahkûm edilmektedir. Bu tablonun tersine çevrilebilmesi için emeklilerin aylık gelirleri ile bayram ikramiyelerinin iyileştirilmesi, emeklilere borcumuzdur. Bu kapsamda kanun teklifiyle asgari ücretin 2023 yılı için 8 bin 506 TL’ye yükselmesinin ardından, emeklilerin yaşam standartlarının da bir nebze olsun düzeltilebilmesi amacıyla emekli aylıklarının da asgari ücret seviyesine yükseltilmesi amaçlanmıştır.”