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Kılıçdaroğlu’ndan Uludere ziyareti

#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Uludere
Kılıçdaroğlu’ndan Uludere ziyareti

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 28 Aralık 2011’de sınırı geçerken PKK’lı sanılarak vurulan 34 kişinin ailelerini ziyaret için bugün Uludere’ye gidiyor.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “helalleşme” ziyaretleri kapsamında bugün, Şırnak’ın Uludere ilçesine gidiyor. Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte ziyaret edeceği Uludere’de, ilçenin ‘Roboski’ olarak da bilinen Ortasu köyünde, 11 yıl önce sınırı geçerken PKK’lı terörist sanılarak vurulan kaçakçı grubundaki 34 kişinin ailesiyle görüşecek. 

‘EVLAT ACISINI BİLİYORUM’

Kılıçdaroğlu, daha önce de telefonla görüştüğü aileler için, “Her zaman her yerde onların hakkını, hukukunu savunmak görevimizdir. İnşallah bütün yaşadıkları sorunları bir şekilde çözeceğim. Evlat acısını biliyorum, geri gelmesi de mümkün değil ama onlarla helalleşmemiz lazım” demişti.28 Aralık 2011’de Şırnak’ın Uludere ilçesinde köyden Irak’a geçen bir grup kaçakçı PKK’lı sanılarak F-16 savaş uçakları tarafından vurulmuş, olayda 34 kişi yaşamını yitirmişti. Yargı süreci takipsizlik kararıyla sonuçlanan olayla ilgili devletin tazminat ödeme isteği ise aileler tarafından kabul edilmemişti.

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KPSS TEPKİSİ: YORUM YOK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, soruların önceden sızdığı iddialarıyla soruşturma konusu olan KPSS tartışmasına ilişkin, sosyal medya hesabından “KPSS ile ilgili yorum yapmıyorum çünkü sınavın şaibesi bir yana, mülakatlar zaten şaibeli, haliyle sonuçlar kesin şaibeli. Bakanlığa da bunun için gitmiştim. Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna ise sadece gülüyorum. Merak etmeyin, birkaç ay sonra kökten çözeceğiz” paylaşımında bulundu.

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Uludere

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