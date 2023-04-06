Kılıçdaroğlu’ndan Trabzon mesajları: Rövanş ruhumda yok

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Kılıçdaroğlu öğrencilerle birlikte sütlacı tadarken, “Erdoğan diyecek ki Kılıçdaroğlu malı götürdü” diye espri yaptı.

LEYLEĞİ GÖRÜNCE

Bir öğrencinin, Marteniçka bilekliğini ne zaman çıkaracağını sorması üzerine de Kılıçdaroğlu, “Leyleği görmedim henüz. ‘Bunu takınca leylek görünce çıkar’ dediler. Ankara’da havaalanına giderken bir caminin kubbesinde bir leylek yuva yapmış, her sene onu görünce çıkarıyorum, bugün gelirken baktık, yok. 10-15 güne kadar gelir, ben de o zaman çıkaracağım” dedi.

ENDİŞE DUYMAYIN

Kılıçdaroğlu, başörtülü bir kadının, “Bazı mağduriyetler yaşamış insanlarız, kendi adıma bazı endişelerim var” sözleri üzerine, “En ufak bir endişe duymayın. Varsa bir endişe kabahati siyaset kurumundadır, o endişeyi gidermek de bizim görevimiz” dedi. Kılıçdaroğlu, rövanş sorusuna karşılık da şunları söyledi: “Devlette kin, öfke, rövanş olmaz. Devlet adaletle yönetilir. Herkesin giyimine, kuşamına, yaşamına saygı duymak zorundasınız. Kalkıp da ben şöyle yapacağım, böyle yapacağım, rövanş alacağım, intikamımı alacağım, hayır onlar yok. Benim ruhumda da yok zaten, gönlünüz rahat olsun.”

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Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Meclis grup konuşmasına da destek verdi. Kılıçdaroğlu sosyal medyadan “İttifak ortağım, yol arkadaşım Meral Akşener tarihi bir konuşma yaptı. Kendisine buradan selam olsun. Herkes duysun...” mesajını paylaştı.

Kılıçdaroğlu yarın da Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ü ziyaret edecek.