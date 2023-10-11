Kılıçdaroğlu’ndan tezkere kararı: Hayır

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BAHÇELİ’YE TEZKERE SORUSU

“Önümüzde bir tezkere var. Terörle mücadele edeceğiz diyorlar. Hiçbir zaman terörle mücadelenin karşısında olmadık. Tam tersine terör nereden, kimden gelirse gelsin, her türlü mücadeleyi yapın dedik, bu kadar açık. Sınır ötesi operasyon, zaten uluslararası hukuk o yetkiyi bana veriyor, terör varsa gider vururum, o kadar. Elbette ki terörle mücadelede her yetkiye biz evet deriz. Ama anlamadığım bir şey var, tezkereye göre Cumhurbaşkanı isterse yabancı silahlı kuvetleri Türkiye’ye davet edecek. Sorum Bahçeli’ye, MHP olarak bu tezkereye evet diyeceğini söylüyorsun, yabancı asker postallarının topraklarımızı çiğnemesine evet diyor musun demiyor musun, bu kadar açık. Milliyetçiyim diyorsun, bu kardeşiniz de milliyetçi, altı okumuzdan biri de milliyetçilik, asla ve asla yabancı bir askerin Türkiye’ye gelmesini istemiyorum.

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KİM BU YABANCI ASKERLER

Bahçeli’ye ikinci sorum, bu yabancı askerler kimler? Amerikalılar mı, Ruslar mı, Japonlar mı, Yunanlılar mı, kim bunlar? Hangi askeri, terörle mücadele için Türkiye’ye davet edeceksiniz? Bu ülkede terörle mücadeleyi TSK, polisler verdi, binlerce şehidimiz var, bir tane yabancı asker bile gelmedi. Şimdi beyler diyorlar ki yabancı askerleri Türkiye’yi davet edeceğiz terörle mücadele için, kim bu askerler kim? Ben ve bütün CHP’liler artık tüm vatanseverler bir tek yabancı askerin postalının toprağımıza değmesini asla istemiyoruz. Bana soruyorlar, tezkereye neden hayır diyeceksin, yabancı asker istiyorsan evet de, milliyetçiyim diyorsan sen de hayır diyeceksin. Siz milliyetçiliğin m’sini bile bilmezsiniz.



EMEKLİLER AYRIŞTIRILDI

(Emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi kararı) Israr ettik emekliler geçinemiyor diye, sonunda 5 bin lira ikramiye vereceğiz dediler. Ama çalışan emekliye vermeyeceğiz dediler. İlk kez tarihimizde emekliler ayrışmaya tabii tutuldu. Hiç sormuyorlar emekli niye çalışıyor? Bu adam geçinemiyor. Çalışanı cezalandıran bir modeli inşa ettiler. 5 bin lirayı da kimse bir büyük para olarak görmesin. 5 bin lirayla 500 tane simit alabiliyorlar.”

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FİLİSTİN-İSRAİL

SİVİL ÖLÜMÜ HAKLI DAVAYA GÖLGE DÜŞÜRÜR

CHP Lideri, İsrail ve Filistin çatışmasına ilişkin de şöyle konuştu: “Hak aramak ayrı bir şeydir. Gazze’de 2-2.5 milyon Filistinli çok zor koşullarda yaşıyorlar. Dünyanın büyük kesimi de bu sorunlara ilgisiz kaldı. Filistin halkının haklı davasını savunmak her demokratik ülkenin hakkıdır. Hiçbir haklı dava sivillerin öldürülmesine haklılık kazandırmaz. Sizin haklı davanızın üzerine gölge düşürür. Özellikle uluslararası kuruluşların BM başta olmak üzere bu sorunun çözülmesi için çaba harcaması gerekir. Olaylar büyümeden bu davanın bir şekilde sonlanması gerekiyor.”