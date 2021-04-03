Kılıçdaroğlu’ndan TBMM Başkanı’na yanıt: ‘O makama yakışmaz’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da açılan ArtAnkara Çağdaş Sanatlar Fuarı’nı gezdi. Sanatçılarla sohbet edip eserleri inceleyen Kılıçdaroğlu, “Ankara’ya yakışan bir fuar. Keşke Sayın Şentop da gelip gezse. Kültür nedir, sanat nedir, sanatçı nedir? Bir görebilse. Ders almak istiyorsa sanatçılardan alabilir” dedi.

AYM’NİN KORUNMASI ÖNEMLİ

Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Anayasa Mahkemesi kapatılsın” çıkışına, “Hukukun olmadığı bir yerde, Anayasa’nın ayaklar altına alındığı bir ortamda ‘AYM’ye de gerek yok’ açıklaması bu herhalde. Doğru bir açıklama değil. AYM’nin korunması önemli. Sayın Bahçeli bütün siyasal geleceğini, Sayın Erdoğan’ın geleceğine paralel kıldı. Dolayısıyla fazla yorum yapmak istemem ama eğer kişi, ‘Erdoğan olmazsa ben de yokum. Ben olursam Erdoğan da var’ noktasına gelmişse, bu tür açıklamalar olabilir” sözleriyle karşılık verdi.

Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel için söylediği “Pişman ederim” sözleriyle ilgili ise şunları söyledi:

“Meclis Başkanı’nın bulunduğu pozisyona, o koltuğa yakışmıyor bu sözü. Ne demek pişman ederim? Aslında kendisinin pişman olması lazım. İçtüzüğe göre bir yıl tekrar Parlamento’ya gelmemesi gereken bir yasa teklifi, yeniden görüşülmeye başlanıyor. Bu açıkça ‘Ben Anayasa’yı, İçtüzüğü istediğim zaman ihlal ederim. Yasaları istediğim şekilde yorumlarım. Ben Meclis Başkanı’yım. Meclis Başkanı olmamın temel amacı ‘Koltuğumu Sayın Erdoğan’a borçluyum. Bir talimat gelirse yerine getiririm...’ Parlamento ciddi bir vesayet altında. Meclis Başkanı’nın oturup düşünmesi yerine tehdit etmesi o makama yakışmaz. Kendisinin oturup düşünmesi lazım.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da açılan ArtAnkara Çağdaş Sanatlar Fuarı’nda gazetecilere poz verdi. Fuarda bazı eserleri Kılıçdaroğlu’na, ressam Bedri Baykam anlattı.

OTİZM VAKFI’NI ZİYARET

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Otizm Vakfı’nı da ziyaret etti. Otizm Vakfı Başkanı Aydın Çayan’dan otizm, tesis ve çocukları eğitim gören aileler hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, vakıftaki çocuklarla da ilgilendi.

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