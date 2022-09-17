Kılıçdaroğlu’ndan ’sosyal konut’ soruları

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Arnavutköy’de yaptırdığı Yaşam Merkezi’nin açılışını yaptı. Açılışa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte katılan Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

İSTANBUL YILLARCA İHMAL EDİLDİ

“İstanbul yıllarca ihmal edildi. Kente rant gözüyle bakmıyoruz, geçmişte rant gözüyle bakanlar ‘Kupon araziler benden sorulmadan kimseye verilmeyecek’ diyenler elini ayağını İstanbul’dan çeksin. CHP Arnavutköy’de az oy aldı. Kabahat bizde. Siz vatandaşın sofrasına oturdunuz mu? Derdini dinlediniz mi? Gelmedik, oturmadık ama şimdi yapıyoruz.”

MÜTEAHHİT YAPMAZSA...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı sosyal konut projesine dair açıklama da yapan CHP Lideri Kılıçdaroğlu ‘’Her fakirin başını sokabileceği bir evi olsun. İtirazım yok buna ama kafamda bazı sorular var, sormak zorundayım. Parayı topluyorsun, herkes sıraya girdi, parayı yatırdı. Kurayı 6 ay sonra çekeceksin. Baştan kura çeksen de alacaksın, parayı kullanacaksın, 6 ay sonra kura çekeceksin. Kurada çıkmazsa ne olacak benim hakkım? Yarın müteahhit ‘Ben yapmıyorum, demire çimentoya zam geldi’ dese ne olacak?’’ dedi.

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13. CUMHURBAŞKANINI İTTİFAKIMIZ SEÇECEK

Törenin ardından Silivri’de İBB’nin mazot ve tohum desteği etkinliğinde çiftçilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, ardından katıldığı Büyükçekmece sahil ve E5 yan yol düzenlemesi açılışında da şunları söyledi: “Beraberiz, birlikteyiz, birlikte mücadele ediyoruz. Şundan da emin olmanızı isterim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 13’üncü Cumhurbaşkanı millet ittifakının seçtiği cumhurbaşkanı olacaktır.”