Kılıçdaroğlu’ndan son dakika vaatleri

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SEÇİME 24 saat kala ekonomiye ilişkin vaatlerine yenilerini ekleyen cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kredi kartı borçlarına ilişkin vaadini önce telefonlara kısa mesajla gönderdi, ardından da yayınladığı videoda özetle vaadini şöyle dillendirdi:



KART FAİZLERİ SİLİNİYOR



“Sevgili vatandaşım, borç harç evini geçindirmeye çalıştığını biliyorum. Borçlarınızı ödemekte büyük zorluklar çektiğinizi de biliyorum. İcra dairelerindeki milyonlarca dosyayı da biliyorum. İktidara gelir gelmez bireysel kredi kartı borçlarınıza kesin çözüm getireceğim. Erdoğan’ın sebep olduğu ekonomik buhran yüzünden birikmiş borçlarınızı, devletimizin hazinesi bankalardan devralacak. Bankalarla masaya oturacağız ve belli bir kırımla bu borçları üstleneceğiz. Kredi kartı borcunun sadece anaparası tahsil edilecek, o da 36 ay taksitle. Faizin tamamı silinecek. 28 Mayıs seçimin ötesinde bu ağır borçlardan kurtulma veya ülkece borç batağına saplanma referandumudur. Vatanını seven, yarınını düşünen oy versin.”



EYT ADALETSİZLİĞİ BİTECEK



Kılıçdaroğlu “Beni ister sevin ister sevmeyin, ama bu videomu herkese yayın, gösterin, anlatın” diyerek paylaştığı videoda da şunları söyledi: “EYT konusunda yapacaklarımızı anlatmak için kısa bir mesaj (SMS) gönderdik. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu mesajımızı engelledi. O mesajda şunu söylemiştim. 8 Eylül 1999’da sigortalı olan emekliliğe hak kazanıyor ama 1 gün sonra sigortalı olan tam 17 yıl sonra emekli oluyor. EYT’deki bu adaletsizliği bitireceğim.”



1 saat sonra bir video daha paylaşan Kılıçdaroğlu, “Tümüyle karartma altındayım” ifadesini kullanarak, “Şimdi de gazetecilere programımızı duyuracağım kısa mesajı atamıyorum. Telekomünikasyon şirketleri, gazetecilere SMS atmamı engelliyor” dedi.

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‘BU SEÇİM REFERANDUMDUR’

KILIÇDAROĞLU dün katıldığı Haliç Kongre Merkezi’ndeki Balkan Rumeli Mübadil Buluşması’nın ardından FOX TV yayınında özetle şöyle konuştu: “YSK devre dışı bırakılıp BTK bir yasak getiriyorsa, bu demokrasiye de, kurallara da aykırıdır, işin gerçeği korkuyor. İktidardan gitmemek için devletin bütün kurumlarını devreye sokuyorlar. Emeklilerle ilgili düzenleme yaptılar, 1 gün için 17 yıl beklemek gerekmemeli, bir geçiş dönemi olmalı, taahhüt ettim adaletsizliğe dikkat çektim.



(Meclis’te çoğunluğunuz yok, yasayı nasıl geçireceksiniz?) Bu düzenlemeye kim hayır diyebilir, AK Partililer diyebilir mi? Kredi kartlarının borç faizlerinin silinmesinde yasaya ihtiyaç yok, bankalarla oturulup konuşulacak. Vaatlerimin çoğunda yasaya ihtiyaç yok, çoğu idari karar. Emekliye 15 bin lira verilmesine karşıyım mı diyecek? Yasaları göndereceğiz, gelsin parlamentoda reddetsin.



DEPREM KREDİSİ ÇİN’DEN



Deprem konutlarıyla ilgili ilk beş yılı ödemesiz 20 yıl ödemeli düşük faizli kredi verenleri biliyoruz, ilk sözleşme de Çin’den geldi. Kaynak yok diye itiraf ediyorlarsa kaynakları tükettik demektir...



Türkiye’yi çok ağır bir yük altına soktular, onun için yalvarıyorlar, onun için şükran turuna çıkacağım diyor. Onun için bu seçim var olma yok olma seçimidir, referandumdur.



Hayatımda gördüğüm seçimlerin en kirlisini yaşıyoruz. Bir Cumhurbaşkanı adayı sahte videoların arkasına sığınır mı ya? Şunu kabul ederim, siyasetçiler bazen olayı abartırlar ama halkına yalan söylemez.



(Özdağ’a sorumluluk verilecek mi?) Bir pazarlık yapılmadı. Kendisinin duruşu da, ‘Bu ülkenin huzuru için üstüme ne düşerse ben o görevi rahatlıkla yapabilirim.’



(Sinan Oğan pazarlık yaptı mı?) Mansur Bey bir şey söylemişse doğrudur...



(Bağkur prim gün sayısı) 7200 güne inebilir, hakkı eşitleyebilirsiniz.



‘KASET’ TEPKİSİ

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Kılıçdaroğlu, Kandil’deki teröristlerle görüştüğüne dair kasetler olduğu iddialarına da tepki gösterirken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Hem vallahi hem billahi böyle bir görüşme yoktur, yalandır, iftiradır. Yeter bu iftiralar, yeter” dedi.