Kılıçdaroğlu'ndan şehit asker Tortumlu için başsağlığı mesajı

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Eren-7 Operasyonu'nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" ifadesini kullandı.
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