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Kılıçdaroğlu’ndan seçim açıklaması: Tek başımıza girecekmiş gibi planlıyoruz

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#İYİ Parti#Kılıçdaroğlu#Seçim
Kılıçdaroğlu’ndan seçim açıklaması: Tek başımıza girecekmiş gibi planlıyoruz
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2023 07:00

İYİ Parti’nin açıklamalarıyla tırmanan ittifak tartışmalarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan da açıklama geldi. CHP Genel Merkezi’nde milletvekilleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, “Tek başımıza girecekmiş gibi planlama yapıyoruz” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim hazırlıkları kapsamında milletvekilleriyle 20’şerli gruplar halinde görüşüyor. CHP Genel Merkezi’nde dün de bir grup milletvekiliyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu milletvekillerine, “İlinizde hangi belediye başkanını görmek istiyorsunuz, mevcut başkanlarla ilgili şikâyetler de dahil görüşlerinizi bana rapor halinde bildirin” dedi. Kılıçdaroğlu, bazı milletvekillerinin yerel seçimlere yönelik ittifak yapılması yönündeki değerlendirmeleri üzerine de “Biz seçimlere tek başımıza girecekmiş gibi planlama yapıyoruz” dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçimlerin ardından yaptığı açıklamalarda, art arda yerel seçimlerde ittifak yapmayacaklarını vurgulamış ve “81 ilde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz” demişti.

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CAN ATALAY TALEBİ

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verirken de TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın durumunu gündeme getirdiğini ve kendisinden bu konuda daha etkin bir tutum almasını istediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, Meclis’in yasama çalışmalarına ilişkin de “Yürütmenin yasama üzerindeki etkinliğine karşı, yasama organı olarak Meclis’in etkinliğinin sağlanmasını istediğini” ifade ettiğini bildirdi.

 

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#İYİ Parti#Kılıçdaroğlu#Seçim

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