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Kılıçdaroğlu’ndan sandık çağrısı: Beni sevsen de sevmesen de...

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Millet İttifakı#6'Lı Masa
Kılıçdaroğlu’ndan sandık çağrısı: Beni sevsen de sevmesen de...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2023 07:00

ÖNCEKİ gece sosyal medya hesabından bir video yayınlayan CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere seslendi.

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Kılıçdaroğlu, gençlere şu sözlerle seslendi:

VATANINI SEVİYORSAN

“Bu artık bir seçim değil, referandumdur. Bir önceki referandumun sonucu ortada... Sevgili gençler; montaj ve iftiralar her yerde, mesajımı yaymam için, bu namertliğe karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Videomu her yerde paylaşın! Her yerde anlatın! Vatanını seven sandığa gelsin. Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm. Ama vatanını seviyorsan karar ver. Haydi gençler; TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp grupları… Her yerde, her yerde sesimi duyurun!”

DAVUTOĞLU’NDAN DESTEK

Millet İttifakı’nda ikinci tur öncesinde cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarının sayısıyla ilgili tartışma başladı. DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın seçim gecesi 6 liderin bir araya geldiği toplantıda gündeme getirdiği sayının azaltılması önerisiyle ilgili Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’ndan açıklama geldi. Davutoğlu önceki akşam katıldığı bir televizyon yayınında “Kamuoyu, Kılıçdaroğlu tek çıksın derse benim için sorun yok. Kılıçdaroğlu isterse bir an bile düşünmem” dedi. Bu konuda diğer ortaklardan ise bir değerlendirme gelmedi. 

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ÜLKÜCÜLERLE BULUŞACAK 

Kılıçdaroğlu’nun çarşamba günü Ankara’da ülkücü camianın ünlü isimleriyle bir araya geleceği ve görüş alışverişinde bulunacağı öğrenildi.

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Millet İttifakı#6'Lı Masa

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