İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL,(DHA)
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Kılıçdaroğlu’ndan Saltık’ın ailesine taziye ziyareti
Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden müzik yapımcısı Hasan Saltık’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden müzik yapımcısı Hasan Saltık’ın Pendik’teki evine geldi. Saltık’ın ailesine taziyelerde bulunan Kılıçdaroğlu, bir süre kaldığı evden ayrıldı.
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