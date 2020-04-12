Kılıçdaroğlu’ndan sağduyu çağrısı: ‘Sükûnetinizi koruyun, evden çıkmayın’

Kılıçdardoğlu, sosyal medyadan yaptığı çağrıda, “Sevgili yurttaşlarım! Sokağa çıkma yasağında ihtiyaçlarınız hem belediyelerimiz hem de diğer yetkililer tarafından karşılanacaktır. Lütfen panik oluşmasına izin vermeyin, sükûnetinizi ve sağlığınızı koruyun, evde kalın size ulaşılacaktır. Sağlığınız her şeyden önemli” dedi.

SAVRUK VE BAŞIBOZUK

CHP’nin koronavirüs ile ilgili komisyonunda görevli CHP Bilim Platformu’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fethi Açıkel ise Hürriyet’e sokağa çıkma yasağının alelacele ve öngörüden uzak bir biçimde kararlaştırıldığını savundu. Açıkel, şunları söyledi: “Daha da kötüsü uzmanların öngörüleriyle ve devlet aklıyla bağdaşmayan bir savrukluk ve başıbozukluk göstergesidir. Doğru ve erken uygulandığında olumlu sonuçlar verecek bir tedbir, Bu son genelgede belediye hizmetlerinin nasıl sürdürüleceğine dair bilgi dahi vermeyen, sebze hallerinin durumunu gözetmeyen, ekmek dağıtımı gibi teknik konuları dahi muallakta bırakan bir yönetimsizlik ile karşı karşıyayız.”