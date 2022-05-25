Kılıçdaroğlu'ndan polise teşekkür ve 3600 gösterge sözü

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün CHP Meclis Grup toplantısında özetle şöyle konuştu: “Türkiye iyi yönetilmiyor. İlk kez ekonomik krizle karşılaşmıyoruz ama bu krizler atlatıldı, sürekli bir hal almadı. Türkiye bu krizlerin tamamından çıktı. 2018’den bu yana var olan kriz, ekonomik, sosyal buhrana dönüştü.

BAHÇELİ DOLAR MI, TL Mİ TAŞIYOR?

Dar gelirli gruplardan üst gelir grubuna kaynak aktaran ekonomik politikaya ilk kez tanık oluyorum. 84 milyon bir avuç kişiye çalışıyor. Birincisi, kamu özel işbirliği projeleri. Devletin 3.9 milyar liraya mal ettiği hastane 6.7 milyar liraya çıkıyor. 3 milyar aktarılıyor bir kişiye. İkincisi, kur korumalı mevduat. Hem dolar karşısında erimeyecek hem faiz alacak hem vergi vermeyecek.

Üçüncüsü, hani meşhur TL var ya, değeri kalmayan... Acaba Bahçeli cebinde dolar mı taşıyor, TL mi? Diyelim ki 2 milyon liralık bir daire alacaksınız. 10 yıl süreyle ayda 27 bin 200 lira faiz ödeyeceksiniz. Yıllık faizi yüzde 11. Vatandaş ihtiyaç kredisi çekecek, faizi yüzde 27. Zengine yüzde 11, fakire yüzde 27.

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İYİ DİNLE BÜROKRAT KARDEŞİM

Mitingimizin olaysız sonuçlanması nedeniyle güvenlik güçlerine yürekten teşekkür borcumuz var. 3600 ek göstergeyi vereceğimizi de bilmelerini isterim.

Suça bulaşmış bürokrat beni iyi dinle, sen bunların çarkını döndürürken bunlar seni, kendilerini kurtarma planlarına dahil etmiyorlar. Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan vakıf süsü verdiği Türkiye merkezli paralel yapılarla yurtdışına paralar aktarıyor. Taşınan kara paralarla yurtdışında kurdukları paravan kurum üzerinden oturma ve çalışma izni çıkarmak istiyorlar. Bu, birkaç yüz kişi ile sınırlı.”

İddialarıyla ilgili gece sosyal medyadan açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ABD’de, başında bir Amerikalı’nın bulunduğu vakıf kurdurulduğunu, bu vakfa TÜRGEV ve ENSAR vakıflarından para gönderildiğini öne sürdü.

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BANDIRMA VAPURU TABLOSU HEDİYE EDİLDİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun konuşmasını ve CHP grup toplantısını izlemeye gelen Samsun Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Kılıçdaroğlu’na Bandırma Vapuru tablosu ve Samsun’da nar ağacının altından alındığını belirttiği toprağı hediye etti. Selahattin SÖNMEZ / ANKARA