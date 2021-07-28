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Gündem
AA
Haber Giriş: 28.07.2021 - 00:49 | Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu'ndan Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı

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Kılıçdaroğlu'ndan Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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