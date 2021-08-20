Kılıçdaroğlu’ndan paylaşım: ‘İktidar seçimde güvenoyu almalı’

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki akşam katıldığı yayına ilişkin, “#HemenSeçim” etiketiyle sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlarda şunları kaydetti:

‘HEMEN SEÇİM’

“Sevgili halkım, Erdoğan her hafta yeni bir canlı yayında. Tabii anketlerden gidici olduğunu biliyor, gerginliği artırarak oy kazanma peşinde… Dün (önceki gün) yine canlı yayına katıldı ve gecenin özetini çıkarmak gerekirse; iftira, küfür, hakaret, riya ve bedduadan başka bir şey duyamadık! Sonunda da ‘Neden önemli bir toplantıda dışişleri yetkilisi yoktu’ diye soran halkımıza, ‘Başınıza taş düşsün’ dedi. Erdoğan’ı ve küfürlerini ciddiye almıyorum ancak bu halleri, ülke bekasının söz konusu olduğu bu dönemde, hayli endişe verici. Böyle bir ruh haline düşmüş bir iktidarın artık seçimde bir güvenoyu alması gerektiği de aşikârdır. #HemenSeçim.”

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