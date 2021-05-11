Kılıçdaroğlu'ndan Parlamenter sistem takvimi

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre’nin Genel Yayın Yönetmenliğini yürüttüğü ‘İkinci Yüzyıl Dergisi’nin ilk sayısında, Kılıçdaroğlu ile online röportaja yer verildi. Kılıçdaroğlu, röportajda özetle şunları söyledi.

DEMOKRASİYİ SAVUNAN KİNLE HAREKET ETMEZ: “(Devr-i Sabık dönemi mi yaratacaksınız?) Böyle bir kaygıya kimsenin kapılmasına gerek yok. Çünkü demokrasiyi savunanlar ya da demokrasiyi getirme iddiasında olanlar kinle, öfkeyle hareket etmezler. Aksi halde iktidarı aldıktan sonra, o zaman sizin de demokratlığınız tartışılır. Bir kişi hata yapmışsa bu ülkenin bağımsız kurumları vardır, o bağımsız kurumlar giderler inceleme yaparlar. Varsa bir şey, cezasını keserler. Dolayısıyla kin, öfke, intikam duygusuyla hareket etmeyeceğimizi her yerde her ortamda ifade etmeliyiz.

İLKELERDEN YOLA ÇIKMALIYIZ: Biz ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ derken, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti’yle de konuştuk. Bizim bu aşamada oturup yeni bir anayasa yazmak gibi bir hedefimiz yok. O zaman haklı olarak diyecekler ki ‘Ya siz karşı tarafın görüşünü hiç almadan, hatta sivil toplumun bile görüşünü almadan, oturup bir anayasa hazırlamışsınız’. İlkelerden yola çıkmalıyız. Eğer ilkeleri sağlıklı belirleyebilir ve üzerinde uzlaşma sağlayabilirsek, zaten Anayasa’da yapacağımız değişiklikler de kendiliğinden ortaya çıkmış olacaktır.

BÜTÜN PAYDAŞLARLA İKTİDAR: (Nasıl bir iktidar modeli kurguluyorsunuz?) Şimdi, yüzde 50 artı 1’le iktidar olabiliyorsunuz ve iktidar, üzülerek ifade edeyim tek kişinin iktidarı oluyor bugünkü yapı içinde. Ama biz tek kişinin iktidarını, bütün paydaşlarla beraber, ortak bir iktidara dönüştürmek istiyoruz. Anayasa değişinceye kadar geçmişteki Bakanlar Kurulu gibi yani bakanların gerçek bakan olacağı ve liyakat esasına dayanan güçlü bir bürokrasiyle beraber, Türkiye’nin sorunlarını masaya yatıracak ve çözeceğiz.

OY VERMEYENLER DE SÜRECE KATILMALI: Parlamentoda çoğunluğumuz var ve cumhurbaşkanı da bir CHP’li, dolayısıyla ‘Biz bütün paydaşları bir tarafa atalım, biz tek başımıza bunların hepsini yapalım’ derseniz, bana göre bu yanlış olur. Bütün tarafların sürece katılması lazım, bize oy vermeyen tarafların da bu sürece katılması lazım. Sistem, bir uzlaşma kültürüyle dönüştürülebilirse, o zaman savunduğumuz demokrasiyi, gerçek anlamda bu ülkeye getirmiş oluruz. Dolayısıyla bu anlayış bizi güçlendirilmiş parlamenter sisteme götürecektir.

BAŞBAKAN VE HÜKÜMET: Bütün partiler ilkeler konusunda uzlaştıktan sonra ortak bir ilkeler bildirgesi hazırlayabiliriz. İlkeler yanında bir de geçiş takvimini açıklamaları lazım. Anayasa değişikliğini şu süre içinde yapacağız, parlamentoda çoğunluğumuz yoksa, derhal referanduma gideceğiz. Eğer AK Parti ve MHP de destek veriyorlarsa ya da parlamentoda ittifakın dışında olan siyasi partiler de buna destek veriyorlarsa, süratle süreci gerçekleştirebileceğiz, anayasa değişikliği olacak. Arkasından başbakan, arkasından hükümet kurulacak. Parlamento eski parlamento olmayacak, ön seçimle milletvekilleri gelecek, dolayısıyla milletvekilleri kendi alanında kendi illerinde çok daha fazla çalışacak.”

‘2 GÜN KONTROLLÜ AÇIN’ ÇAĞRISI

Kılıçdaroğlu, bazı sektörler için bayram öncesi iki günlük kontrollü işyerlerini açma izni istedi. Kılıçdaroğlu, Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “Maalesef esnafımızın durumu içinden çıkılmaz hale geldi. ‘Açlık ile tokluğun arası bir dilim ekmek’ demiştim geçenlerde. Yarım dilime döndü maalesef. İktidara çağrım var. Aşağıdaki sektörler

için, bayram öncesi 2 günü, kontrollü açalım. Çok, çok zordalar; kırtasiyeci, kuaför ve berber, çiçekçi, tuhafiye, konfeksiyon, manifaturacı, ayakkabıcı, züccaciye, hediyelik eşya, oyuncakçı ve şekerci.”



AK PARTİLİ VEKİLLER DE OY VERECEK



AK Partili milletvekilleri de bize oy verecekler. ‘Evet, haklısınız’ diyecekler, ‘Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçelim’ diyeceklerdir. Ve işte o zaman biz anayasa değişikliğini parlamentoda millet ittifakı çoğunluğu sağlamasa bile, AK Parti’nin vereceği destekle, güçlendirilmiş parlamenter sistemi inşa edebiliriz. Ben buna inanıyorum. Çünkü orada sağduyulu olan çok sayıda AK Partili milletvekilinin, bugün getirilen sisteme ciddi eleştirileri olduğunu biliyorum.

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