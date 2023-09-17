Kılıçdaroğlu'ndan özeleştiri: Yeteri kadar vatandaşın kapısını çalamadık

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , Şişli'de CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından organize edilen üye katılım törenindeydi. Törende CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da hazır bulundu. Programda bir konuşma yapan Genel Başkan Kılıçdaroğlu, partiye yeni üye olan 322 üyeyi temsilen 12 kişiye rozet taktı.

"ÇALINMADIK KAPIYI ÇALMAK ZORUNDAYIZ"

Kılıçdaroğlu konuşmasında, "100 yaşındayız Cumhuriyet Halk Partisi 100 yaşında. 100 yıllık bir partiyiz. 100 yıllık bir parti olmak kolay değildir; çünkü Cumhuriyet Halk Partisi avukat yazıhanelerinde kurulan bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulan bir partidir. Kuruluş tarihimiz, Sivas Kongresi'dir. Sivas'taki kongre Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kongresidir ama resmen dilekçe 1923 yılında verilmiştir. Dolayısıyla 100 yıllık bir parti olmak kolay değildir. 100 yıllık bir parti bu gelenekleri az önce size kısaca özetlediğim bu gelenekleri koruyor ve korumak zorundadır. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlarının hiçbirinin zenginleştiğini göremezsiniz. Mustafa Kemal Atatürk'ten bugüne kadar gelen bütün CHP genel başkanlarına bakın, hepsi siyasettedir, hepsi çok önemli görevler yapmışlardır. Başbakanlık yapan da vardır, bakanlık yapan da vardır ama hiçbirisinin zenginleştiğini göremezsiniz. Tam tersine hepimiz topluma hizmet etmeyi temel şiar edinmişizdir; temel ilke edinmişizdir. Dolayısıyla topluma hizmet etmek kadar değerli bir şey yoktur ama bizim bir kusurumuz var. Onu da açık yüreklilikle ifade edeyim. Biz bunları geniş kitlelere aktaramadık. Yeteri kadar söyleyemedik; yeteri kadar vatandaşın kapısını çalamadık. Kendi derdimizi anlatmak değil, onun derdini yeteri kadar dinlemedik. Onların sorunlarını nasıl çözeceğimizi onlara yeteri kadar anlatamadık. Dolayısıyla, bizim böyle tarihi bir görevimiz var. Çalınmadık kapıyı çalmak zorundayız. Derdi olan insanın derdini dinlemek zorundayız. Onun derdine ürettiğimiz çözümleri ona aktarmak zorundayız. Böyle bir tarihi görevimiz var. O nedenle gençlerin, kadınların, hepimizin ortak görevi Türkiye'nin yaşadığı sorunları bir şekliyle çözmektir." şeklinde konuştu.

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"CUMHURİYET HALK PARTİLİ OLMAK KOLAY DEĞİL"

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"Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Ahlak temelli, siyasette ahlak çok önemlidir. Ahlakın olmadığı yerde siyaset olmaz. Ahlakın olmadığı yerde adalet olmaz. Dolayısıyla siyasi ve ahlaki temelleri olan bir siyaset anlayışını götürmek zorundayız. Büyütmek zorundayız, sürdürmek zorundayız. Birisinin hakkını birisi yediği zaman ona itiraz etmek zorundayız. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunmak zorundayız. O nedenle Cumhuriyet Halk Partili olmak kolay değil ama Cumhuriyet Halk Partili olup yolumuza devam ettiğimiz zaman da geniş kitlelere bunu anlatmak durumundayız. Onları, kendi düşüncelerimizi aktararak aydınlatmak zorundayız" dedi.

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"BİZİM KİTABIMIZDA UMUTSUZLUK YOKTUR"

Yeni CHP üyelerine katılımları dolayısıyla mutluluğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Sakın umutsuzluğa kapılmayın bizim kitabımızda umutsuzluk yoktur. Tam tersine biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kendi bölgesinin en güçlü devleti olabileceğine inanan bir partiyiz. Coğrafyamız buna hazır, siyaset kurumu hazır değil. Coğrafyamız hazır, siyaset kurumu bizim istediğimiz projeleri henüz üretmiş değil. Biz CHP olarak toplanan vergileri yerli yerinde kullandığımızda, parayı nereye ve niçin harcadığımızın hesabını milletimize verdiğimizde, milletimiz de harcadığımız parayı 'Evet şuraya harcamışsınız, şu kadar harcamışsınız' dediğinde ve onunla da gurur duyduğumuzda ülkeyi hızla büyütmüş ve kalkındırmış oluruz." dedi. Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından CHP'ye yeni katılan 322 üyeyi temsilen 12 kişiye rozet taktı.