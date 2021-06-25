Kılıçdaroğlu’ndan özeleştiri: ‘Başörtüsünü en büyük sorun yaptık’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün Kocaeli’de temaslarda bulunurken sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, CHP’nin yaptığı hatalarla yüzleştiğini ve başörtüsünün de bunlardan bir tanesi olduğunu belirterek özetle şöyle konuştu:

KENDİMİZLE HESAPLAŞIYORUZ

“Sizin hiç kabahatiniz yok mu diye soru da gelebilir. Biz kendimizle hesaplaşıyoruz, yanlış yaptığımıza yanlış yaptık diyoruz. Başörtüsünü Türkiye’nin bir numaralı sorunu haline getirdik. Sana ne kardeşim başörtüsünden, sana ne? Başörtülü mü başörtüsüz mü, ona bakmayacağız. Sana ne kardeşim, o kadın huzur içinde yaşıyor mu sen ona bakacaksın. Sen o kadının karnı doyuyor mu, evladı üniversiteyi bitirdi mi, iş buldu mu ona bakacaksın. Türkiye badireyi aşmak zorundadır.

ÇÖZÜLEMEYECEK SORUN YOK

Türkiye´nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Her sorun çözülür çünkü çok zengin bir insan kaynağımız var. Gençlerimiz, pırıl pırıl evlatlarımız var. Hepsi diyor ki ‘Yurtdışına gideceğim, orada çalışacağım’. Neden? Türkiye’de çalışmak için emek harcamak istiyorlar da ortam yaratılmıyor? Neden bu gencecik evlatlarımıza iş bulunamıyor? Gençlerin de sorunlarını çözeceğiz.”

SİYASET YAPACAK İNSAN TEMİZ OLMALI

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasında siyasetin kirlilikten arınması gerektiğini de belirterek şöyle devam etti: “Siyaset cebi doldurma değil, vatandaşın derdini çözmektir. Siyasetin kirlilikten arınması lazım. Siyaset yapacak insanların temiz insanlar olması lazım. Siyaset yapacak insanların halka hesap vermesi lazım. Demokrasinin çıkış kaynağı budur. Vatandaş vergisini öder, hükümet bunu harcar ve vatandaşa da bunun hesabını verir. Hesabını millete vermiyorsa orada demokrasi yoktur.”

HALI DOKUDU, BALIK EKMEK YEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Körfez ilçesi Hereke Mahallesi’nde esnafı ziyaret etti. Bir halı dokuma firmasına giren Kılıçdaroğlu, burada görevlinin halı dokumanın nasıl yaptığını anlatmasının ardından tezgahın başına geçip kısa süre halı dokudu. Kılıçdaroğlu ardından Hereke iskelesinde balıkçılardan İzmit Körfezi’nde oluşan müsilajla ilgili bilgi aldı, ikram edilen balık ekmeği yedi.

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