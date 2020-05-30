DHA
Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu’ndan Özdemir’e tahliye telefonu
İzmir’de geçtiğimiz günlerde bazı camilerden korsan müzik yayını yapılan anları sosyal medyadan paylaşması sonrası “Dini değerleri alenen aşağılamak” suçundan tutuklanan, CHP İzmir eski il başkan yardımcısı Banu Özdemir, dün tahliye edildi.
Özdemir hakkında hazırlanan iddianame İzmir 50. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve tahliye kararı verildi. Özdemir’in önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor. Tahliye sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Banu Özdemir’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle