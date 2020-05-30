Kılıçdaroğlu’ndan Özdemir’e tahliye telefonu

Özdemir hakkında hazırlanan iddianame İzmir 50. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve tahliye kararı verildi. Özdemir’in önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor. Tahliye sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Banu Özdemir’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.



