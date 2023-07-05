Kılıçdaroğlu’ndan önemli mesajlar... "Değişim zaten başladı"

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Partisinin dünkü Meclis grubunda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, özetle şu mesajları verdi:

- TEK ADAM PARTİSİ DEĞİLİZ: “Hepimizin bildiği gibi CHP bir tek adam partisi değildir. Cumhuriyet’imizin ve partimizin kurucusu Atatürk’ten günümüze CHP her zaman bir kadro partisi olmuştur. CHP’nin tüm kadroları dünden bugüne siyasi yaşamlarının hiçbir döneminde kişisel ikballerinin peşinde koşmamışlardır.

- YAPILMASI GEREKENİ YAPTIM: Konumum gereği yapılması gerekenleri yapmalıydım. Ne mi yaptım? Asla görüşülemez denilenlerle görüştüm, bir araya gelinemez denilen toplum kesimleriyle bir araya geldim, görmezden gelinen toplumsal kesimleri helalleşmeye çağırdım. Ülkemizin farklı kesimleriyle bir fincan da olsa kahve içtim, bir kahveden kırk yıllık hatır çıkardım. Ne mutlu bize ki bu 25 milyon kişinin tamamı haksızlık karşısında susmama, dilsiz şeytan olmama inancımızın koalisyonunda olmak istediler.

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- 35 MİLYONA ULAŞACAĞIZ: Şimdi gelelim değişim ve liderlik meselesine. 25 milyon gibi birçok ülkenin toplam nüfusuna sahip insanla birlikte çıkarsız, parasız, sadece hakkın yanında olmak için bir araya gelen bir koalisyon kurduysak, başörtülüsü, başı açığı, seküleri, milliyetçisi bir araya gelebildiysek büyük bir değişimi zaten başlatmışız demektir. Değişen şeyler yüzde 20’lerden yüzde 48’e uzanan kitlelerdir. Bugün bu değişimi yaparak 25 milyonu davamıza kattık, yarın 35 milyonu davamıza katacağız.

- YETERSİZSE BAŞARISIZLIK BENİM: Başarıyı tek başıma üstlenmem ama bu birlikteliği başarısızlık olarak tanımlarsanız o zaman karşınıza dikilirim. 25 milyona dokundurtmam, hakkını hukukunu kimseye yedirtmem. 25 milyona ulaşan bu değişim yeterli değilse, başarısızlık benimdir. Bu sayıyı arttıracak yeni değişimleri üretme görevi de benimdir.

- BAŞTA OLSAM DA OLMASAM DA: Bu partinin elbette başka liderleri de olacaktır. O zaman da bugün de ben aynı kalacağım. Bugün CHP lideri olmam ya da olmamam hiçbir şeyi değiştirmez. Biliyorum ki saray saltanatının karşısında hep beraber durup mücadelemizi sürdüreceğiz. Hiçbir zaman başarıyı tek bir kişiye indirgemeyin. Devrimlerin tek bir lideri olmaz. Devrime inanan halklar olur. Tüm başarı halkın kendisinindir.”

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TOPLANTIYA BAZI VEKİLLER KATILMADI

- DEĞİŞİM tartışmalarıyla kurultaya giden CHP’nin dünkü Meclis grup toplantısına eski MYK üyelerinin de aralarında yer aldığı bazı milletvekillerinin katılmaması dikkat çekti. Toplantıya katılmayanlar isimler arasında Veli Ağbaba, Bülent Tezcan, Engin Altay, Ali Öztunç ve Özgür Karabat da vardı. Önceki toplantılarda hıncahınç dolan salonun arka tarafında bazı sıraların boş kalması da göze çarparken, katılımın ve coşkunun önceki toplantılara göre daha az olması Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresinde de yüzlerin asılmasına neden oldu.

İMAMOĞLU’NDAN DEĞİŞİME DAVET

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu değişim çıkışıyla ilgili ilk önemli adımı attı. Farklı kesimlerin görüş ve taleplerini dillendirebilecekleri bir internet sitesi açıldı, “değişime davet” başlığıyla çağrı yapıldı. Çağrıda, “Girilen seçimlerde Türkiye’nin değişim fırsatı kaçırıldı. Muhalif seçmenin değişim talebi karşılanamadı. Geldiğimiz noktada; Türkiye’nin geleceği için akılcı bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Değişimin temeli hiç kuşkusuz toplumsal taleptir. Sabırlı ve aklı öne koyan ama, bir o kadar da kararlı bir tutumla değişimin gerçekleşmesi pekala mümkündür. Bu mecra, ‘nasıl bir Türkiye, nasıl bir siyaset, nasıl bir muhalefet?’ sorularına yanıtlar aramak ve mümkün olan en yüksek sayıda vatandaşı değişim sürecine davet etmek üzere tasarlanmıştır” denildi. İmamoğlu’nun geniş bir ekiple hazırlıklarını yürüttüğü bir deklarasyonu da ay ortasında kamuoyuna açıklamaya hazırlandığı konuşuluyor.

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GENEL BAŞKANIN KÜÇÜK İZLEYİCİSİ

- CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, toplantıyı 4 yaşındaki kızı Zeynep Naz ile izledi. Naz, zaman zaman telefonla Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nu fotoğrafladı.