Kılıçdaroğlu’ndan okullara ‘bir öğün’ çağrısı

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Okullarda çocuklara günde bir öğün sıcak yemek verilmesinin bir zorunluluk olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, özetle şu mesajları verdi:

BAŞKANLARA TALİMAT

“Gelir dağılımındaki bozulma, asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı bir ülkede, çocuklarına günde bir öğün sıcak yemek veremeyen bir iktidar için bu en büyük ayıptır. Bugün pek çok ailenin çocuğu okula aç gitmekte ya da yetersiz beslenerek derse girememektedir. Bir öğün yemek, yalnızca bir sosyal yardım kalemi değildir. Karnı boş çocuk dikkatini toplayamaz. Dikkatini toplayamayan çocuk öğrenemez. Biz bu talebi bir lüks olarak değil, asgari bir insanlık standardı olarak dile getiriyoruz. Bunlar bütçeyi sarsacak kalemler değildir.” Kılıçdaroğlu, bütün belediye başkanlarına ihtiyacı olan okulların temizlik ve yemek ihtiyacının giderilmesi için talimat verdiklerini, bu talimatın da yerine getirildiğini aktardı. - ANKARA

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ADALAR’DA SEÇİM 21 EYLÜL’DE

- İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat yerine başkanvekili seçilen Medine Pamuk sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti. Tutuklanan başkan ve iki üye ile hastalanan eski başkanvekiline karşın 7 CHP’li 2 AK Partili bulunan Meclis’te seçimi yine CHP’nin kazanması bekleniyor. Yeni başkanvekili seçimi 21 Eylül’de yapılacak.