Kılıçdaroğlu'ndan Netanyahu'ya 'geçmiş olsun' mektubu

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Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) yapılan açıklamaya göre; Kemal Kılıçdaroğlu, mektubunda, hafta sonu Kudüs'te yaşanan silahlı şiddet eylemlerinde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle üzüntü duyduğunu belirterek "İsrail halkıyla dayanışma içerisinde acınızı paylaşıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile hükümetinize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Olayların tırmanmaya ve bölgemizde yeni bir şiddet sarmalına yol açmaması en büyük temennimizdir" dedi.