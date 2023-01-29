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Kılıçdaroğlu'ndan Netanyahu'ya 'geçmiş olsun' mektubu

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#Kemal Kılıçdaroğlu#İsrail#Terör Saldırısı
Kılıçdaroğlundan Netanyahuya geçmiş olsun mektubu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2023 18:20

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kudüs'teki silahlı saldırı nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya 'geçmiş olsun' mektubu gönderdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) yapılan açıklamaya göre; Kemal Kılıçdaroğlu, mektubunda, hafta sonu Kudüs'te yaşanan silahlı şiddet eylemlerinde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle üzüntü duyduğunu belirterek "İsrail halkıyla dayanışma içerisinde acınızı paylaşıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile hükümetinize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Olayların tırmanmaya ve bölgemizde yeni bir şiddet sarmalına yol açmaması en büyük temennimizdir" dedi.

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#Kemal Kılıçdaroğlu#İsrail#Terör Saldırısı

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