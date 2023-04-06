Kılıçdaroğlu'ndan Mustafa Sarıgül'e ziyaret

Haberin Devamı

Kılıçdaroğlu, TDP Genel Başkanı Sarıgül'ü parti genel merkezinde ziyaret etti. Ziyarette Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcıları Gülizar Biçer Karaca, Gökçe Gökçen ve Muharrem Erkek eşlik etti. Basına kapalı gerçekleşen toplantı 1 saat sürdü. Toplantının ardından iki lider kamera karşısına geçti.

'TÜRKİYE'NİN BAHAR HAVASINA İHTİYACI VAR'

Kılıçdaroğlu, Sarıgül ile Türkiye'nin sorunlarını, deprem bölgesini ve siyasette bulundukları noktayı görüştüklerini söyleyerek, "Güzel bir görüşmeydi. Önümüzdeki süreç içerisinde Türkiye'nin değişime ihtiyacı var. Gerçekten de Türkiye'nin bir bahar havasına ihtiyacı var; bu bahar havasını yakalamak zorunda.

Haberin Devamı

Halil İbrahim sofrasını büyütmek zorundayız. Türkiye'de anneler, babalar, öğrenciler, gazeteciler, televizyoncular, hayatın her alanında çalışan insanlar büyük bir endişe duyuyorlar. Bu endişeyi ortadan kaldırmamız lazım. Birlikte Türkiye'yi yeniden inşa etmek lazım. Demokrasiyi getirmek lazım. Kadın, erkek eşitliğini sağlamak lazım. Eğer biz demokrasiyi getireceksek o zaman siyaseten görevimizi yerine getirmiş olacağız" dedi.

SARIGÜL: 14 MAYIS'TA DEMOKRASİ KAZANSIN

Sarıgül ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve arkadaşlarını Türkiye Değişim Partisi'nde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Sayın Kılıçdaroğlu'yla ne zaman bir araya gelsek Türkiye'yi konuşuruz ve o sorunları konuşmaktan da her zaman keyif alırız. Türkiye Değişim Partisi olarak demokratik parlamenter sistemden yana olan bir partiyiz.

Haberin Devamı

Tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü Meclis, bağımsız yargıyı arzu ediyoruz. İnanıyorum ki; Türkiye'mizi demokratik parlamenter sisteme geçirecek olan en doğru aday Sayın Kılıçdaroğlu'dur, Türkiye'mizi raylarına oturtacak olan aday Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Türkiye Değişim Partisi olarak sorumluluğumuzun bilinci içindeyiz. Bugünler birleşme günü, 'armudun sapı üzümün çöpü' deme günü değil. Özellikle bireysel konuşma günü değil, toplumsal konuşma günü. 14 Mayıs seçimlerinde demokrasi, barış, özgürlük kazansın" ifadelerini kullandı.