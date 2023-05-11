Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye çağrı: Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz

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Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu, Barış Manço'nun 'Halil İbrahim Sofrası' şarkısını paylaşarak, "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin..." ifadelerini kullandı.
Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin…https://t.co/Oz8PwGyf3N— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 11, 2023