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Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye çağrı: Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Muharrem İnce
Kılıçdaroğlundan Muharrem İnceye çağrı: Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2023 15:47

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından İnce'ye çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz" dedi.

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Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Barış Manço'nun 'Halil İbrahim Sofrası' şarkısını paylaşarak, "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin..." ifadelerini kullandı.

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Muharrem İnce

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