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Kılıçdaroğlu'ndan Menderes ve Özal'ın mezarlarına ziyaret

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Adnan Menderes
Kılıçdaroğlundan Menderes ve Özalın mezarlarına ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2022 11:42

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile eski başbakanlardan Adnan Menderes'in anıt mezarlarını ziyaret etti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 09.00 sıralarında Topkapı'daki anıt mezarlara geldi. Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, ilk olarak, idam edilişlerinin 61. yılında Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın anıt mezarlarını ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Kılıçdaroğlundan Menderes ve Özalın mezarlarına ziyaret

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler Menderes, Zorlu ve Polatkan için dua etti.

Kılıçdaroğlu, daha sonra 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın anıt mezarına gelerek çelenk bıraktı.

Kılıçdaroğlu, Özal'ın anıt mezarının içinde İBB tarafından yapılan çevre düzenlemesi ve müze binası inşaatı hakkında bilgi aldı.

Kılıçdaroğlundan Menderes ve Özalın mezarlarına ziyaret

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Adnan Menderes

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