Kılıçdaroğlu’ndan ‘Mekke’ yorumu

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Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Biz elbette anlaşmalar yaparız ama bir ülkenin çıkarı için gidip sonra bölgede daha büyük daha derin bir çatışmaya zemin hazırlama potansiyeli olan bir anlaşmanın altına imza atmayı doğru bulmuyoruz. Türkiye gerçekten kendi bağımsız bölgesel güvenlik mimarisini mi kurmaktadır bu sözleşmeyle yoksa ABD’nin Orta Doğu’daki askeri yükünün giderek daha büyük bir bölümünü bölge ülkelerine aktardığı yeni bir güvenlik mimarisinin parçası mı yapmak istiyoruz? Bunun da üzerinde durmamız gerekiyor.

(Fon soruşturması) 455 bin 758 mağdurun soyulmasına göz yumdular. Bunların hakkını, hukukunu teslim edecek misiniz? Ama hakkını, hukukunu teslim ederken hazineden bir kuruş alırsanız, bu milletin vergisinden bir kuruş alırsanız dünyayı size dar ederiz.” ANKARA

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KILIÇDAROĞLU MECLİS’TE

Partisinin dünkü TBMM grup toplantısına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, grup toplantısına giderken kuliste grup toplantısının ardından basın açıklaması yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın hitabının bitmesini bekledi. Açıklaması sona eren Bakırhan, kendisini bekleyen Kılıçdaroğlu ile tokalaştı.