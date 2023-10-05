Kılıçdaroğlu’ndan Kurtulmuş’a: Gelebilir neden reddedelim

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul’u ziyaret etti. Kılıçdaroğlu görüşmenin ardından, yeni anayasa için parti ziyaretlerine başlayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un randevu talebine ne diyeceği sorulunca, “Meclis Başkanı gelebilir. Yeni anayasa talebiyle de başka amaçlarla da gelebilir. Bizim Meclis Başkanı’na itiraz edecek halimiz yok. Gelsin Meclis Başkanı, niye reddedelim?” dedi.

MÜLAKAT TEPKİSİ

CHP Lideri öğretmen adaylarının mülakat tartışmasıyla ilgili de iktidara, “Bir siyasetçi verdiği sözün arkasında durmalı. Durmuyorsa bizim toplumda buna yalancı denir. ‘Mülakatı kaldıracağım’ dediniz, geldiniz, kaldırın” diye seslendi. Kılıçdaroğlu Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın, “Cumhurbaşkanımız bilime olağanüstü değer ve önem veren bir liderdir” sözleriyle ilgili de şöyle dedi: “Merkez Bankası Başkanı demek ki bilime önem ve değer verdiğini faizi yükselterek keşfetmişler. Peki, daha önceki uygulaması neydi? Onun bilim dışı olduğunu söylüyor kendisi. Merkez Bankası’nın ekonomiyi düzeltme yönünde aldığı kararların doğruluğu tartışılabilir. Devlette olması gereken liyakattir ve işi ehline teslim etmektir.”

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EĞİTİM POLİTİKASI

Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın politikalarını da şöyle eleştirdi: “MEB milli olmaktan çıkmış durumda. MEB milli ise bakandan bakana eğitim politikası değişmez. Kendi siyasi ideolojileriniz için bakanlık makamını kullanıyorsanız bu bakanlık milli olmaz. Siz öğretmenlere önlük göndereceğinize çocuklara bir öğün yemek verin. Çocuk okula aç geliyorsa öğretmenle çocuk arasında ilişki kurulamaz. Bunlar geldiler önce sütü sonra yemeği kestiler. Tasarrufu öğrencinin yemeğinden mi yapacaksınız? 57 bin 340 dersliğe ihtiyaç var. Bunu biz değil kendileri söylüyorlar.”