Kılıçdaroğlu’ndan Kürt sorunu çıkışı: HDP’yle çözebiliriz

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ANKARA / Belgeselin ilk bölümünde Kürt sorununa ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti:

“HDP’nin parlamentoda olması çok önemli. Siyaset kurumunun 35-40 yıldır çözemediği bir Kürt sorunu var. Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Devlet dediğiniz kurum gayrimeşru organla muhatap olmaz. Erdoğan bunu yaptı. Devleti, İmralı ile muhatap kıldı. Mesela İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz. Halkın desteği var. Parlamentoya gelmiş, dolayısıyla parlamentonun içinde bulunuyor, görevini yapıyor. Bu sorun çözülecekse meşru bir organla biz bu sorunu çözebiliriz. Her konuşmamda HDP’nin parlamentoda olması gerektiğini ifade ettim, bugün de aynı düşüncedeyim.”

HDP’Lİ TEMELLİ: ADRES İMRALI’DIR

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HDP eski Eş Genel Başkanı ve HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, Kılıçdaroğlu’nun açıklamasıyla ilgili sosyal medya hesabından, “Kürt sorununun çözümünün yegane muhatabı HDP değil ama bu sorunun çözümü adına bugün demokratik siyaseti var eden ve kolaylaştıran başlıca aktör HDP’dir. Asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı’dır. Süreci tıkayan, toplumsallaştırmayan ve masayı deviren AKP çözümsüzlükten medet umarken bu anlayışın çıkmaz sokak olduğu artık görülmelidir” mesajını paylaştı.

‘POLİS KILIĞINDA KAÇIN DEDİLER, REDDETTİM’

KILIÇDAROĞLU belgeselde, 2019’da yaşanan Çubuk’taki linç girişimiyle ilgili şunları anlatıyor: “Gergin havayı indiğim anda fark ettim. Süre geçtikçe planlı bir provokasyonla karşı karşıya olduğumuzu anladım. ‘Polis şapkası ve polis montu giyip çıkarsanız daha güvenli olur’ dediler. Kabul etmedim.”

‘SARAYINI YURT YAPMAYI DÜŞÜNECEĞİM’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın burslarla ilgili üniversitelilere “Elinize dizinize dursun” sözlerine Twitter’dan tepki gösterdi: “Erdoğan demeç veriyor. Aylık 650 lira olan bursları ile ilgili öğrencilere ‘Elinize dizinize dursun ya’ diyor. İşini düzgün yap! Erdoğan, üstelik sen kimseye bir şey de vermiyorsun. Ülkenin anne-babalarının evlatlarımıza burs olsun diye ödediği vergileri kendine Saray yapmak için harcıyorsun. Kalan da yetmediği için evlatlarımız burssuz, yurtsuz kalıyor. Bugüne kadar sarayını üniversite yapmayı düşünüyordum. Artık yurt yapmayı da düşüneceğim!”

ÇÖZÜMÜN ADRESİ MECLİS’TİR

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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak düzenlediği basın toplantısında Kılıçdaroğlu’nun Kürt sorununa ilişkin sözlerini şöyle değerlendirdi: “Sayın Genel Başkanımız sözde açılım sürecinin en başında söylediklerini bu mülakatta da tekrar etmiştir. Bize göre çözümün adresi TBMM’dir. Teröristlerle pazarlığa oturarak bu sorunu çözemezsiniz. Gayrimeşru unsurlarla bu sorunu çözemezsiniz. TBMM’deki meşru siyasi partiler bu soruna çözüm bulacaklardır. HDP de bu partilerden biridir. TBMM’deki meşru partiler eliyle çözülecektir. Nokta.”