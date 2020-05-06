Kılıçdaroğlu’ndan kurmaylarına: ‘Gereksiz polemiğe girmeyelim insanların umuda ihtiyacı var’

CHP MYK, Kılıçdaroğu başkanlığında telekonferansla toplandı. Toplantıda, siyasetin sertleşen dili ve darbe tartışmaları ele alındı.

MALZEME VERMEYİN

Son bir haftaya damgasını vuran tartışmalara değinen Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun sözlerinin gerçeğinden saptırıldığını ve bu sözlerde darbe imasının bile olmadığını ifade etti. İktidarın bilinçli olarak gündemi saptırdığını kaydeden Kılıçdaroğlu, “Bu dönemde Türkiye’nin gündeminin dışına çıkmamalıyız. İktidar bu süreçte suni gündem yaratacak, darbe diyecekler İnönü diyecekler. Kendi beceriksizliklerini örtmek için tartışmalar yaratmak isteyecekler. Bizim bunlara malzeme vermememiz gerekiyor” dedi.

MHP İLE TARTIŞMAYIN

Kurmaylarını uyaran Kılıçdaroğlu, “Gereksiz yere polemiğe girmeyelim. Eleştirilerinizi somut örneklere dayandırın. Ekonomide rakamları kullanın. İnsanların umuda ihtiyacı var, olumsuz cümleler kurmayalım. Vatandaşlarımızın umuda ihtiyacı var. Onlara umut olmalıyız” dedi. Kılıçdaroğlu, partililerinin MHP ile tartışmaya girmemesini de istedi.

‘CHP’Yİ NASIL TASFİYE ETMEK İSTİYORSUNUZ?’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘CHP’yi tasfiye edeceğiz’ dediğini öne süren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM’de yaptığı basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Eğer Türkçe’de tasfiyenin ne olduğuna bakarsanız, ayıklama ve temizlemedir. Siz demokratik bir ülkede anamuhalefet partisini nasıl tasfiye etmek istiyorsunuz? Millete bunu açıklamak zorundasınız.

SORACAĞIZ

Milletvekillerine saldırtarak mı, onlara hakaret ettirerek mi, onlara suç isnatlarında bulunarak mı, cezaevlerine attırarak mı, ayrıştırarak, hedef göstererek mi, devletin güçlerini kullanarak mı? Bunu sormaya ve araştırmaya devam edeceğiz.”