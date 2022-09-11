Kılıçdaroğlu’ndan kurmaylarına: ‘Dikkatli konuşun’ uyarısı

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Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 99. kuruluş yıldönümü nedeniyle önceki gün topladığı Parti Meclisi’nde kurmaylarını uyardı. Son günlerdeki Gürsel Tekin’in ‘HDP’ye bakanlık’ ve Barış Yarkadaş’ın ‘ihale’lerle ilgili açıklamalarının ardından İYİ Parti ile aralarında yaşanan gerilime dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Kimi arkadaşlarımız bu konularda gereksiz konuşmalar yapıyor. Dikkat edin diyorum ama dikkat etmiyor arkadaşlar” dedi ve şunları söyledi:

OYUNLARA GELMEYELİM

“Bizim de İYİ Parti’nin de üzerine geliyorlar, daha da gelecekler. İYİ Parti’nin üzerine HDP, PKK üzerinden, bizim üzerimize din ve laiklik konularıyla gelecekler. Bozmaya çalışacaklar, kafa karışıklığı yaratmaya çalışacaklar. Bu oyunlara gelmemek, bu tuzaklara düşmemek lazım. Bu süreçte herkesin sağduyulu, dikkatli hareket etmesi, konuşması gerekir. Konuşmayın, konuşunca da çok dikkat edin. Bu konularda partimizin sorumluluk makamında olanların konuşması gerekir.

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TARİHİ DÖNEMEÇ

Tarihi bir dönemeçteyiz. Bu hepimize büyük sorumluluk yüklüyor. Bunun bilinciyle hareket edilmesi gerekir. Seçimi de biz kazanacağız. Daha da çok çalışıp sürekli sahada, alanda olacağız, vatandaşın sorunlarını bizzat kendisinden dinleyeceğiz. Çünkü sorunu bizzat yaşayandan dinlemeden çözüm üretilemez.”

‘MANİPÜLE EDEN ANKETLER’

- Anketler konusunda da partililerini dikkatli olmaları için uyaran Kılıçdaroğlu, “Şu sırada bazı anketler manipülasyon amaçlı kullanılıyor. Bunu yapanlar var, manipüle etmeye çalışanlar var, o konuda da dikkatli olmamız gerekir” dedi.

SABRİYE OKKIR’I ZİYARET ETTİ

- İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıldönümü dolayısıyla 9 Eylül’de kente gelerek kutlama etkinliklerine katılan Kılıçdaroğlu, dün sabah kentteki iş insanlarıyla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu daha sonra İzmir’in Foça ilçesinde Ergenekon davası kapsamında tutuklandıktan sonra cezaevinde kanserden yaşamını yitiren Kuddusi Okkır’ın eşi Sabriye Okkır’ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Kuddusi Okkır’ın ölümü büyük bir acıdır. Kesinlikle devletin Sabriye Hanım’la oturup helalleşmesi lazım. Yaşanan dramların başka ailelere yaşatılmaması lazım” dedi.