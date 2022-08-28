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Kılıçdaroğlu’ndan ‘köstebek’ cevabı

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#Kılıçdaroğlu#Köstebek #EYT
Kılıçdaroğlu’ndan ‘köstebek’ cevabı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2022 07:00

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, ‘Hükümette köstebeği olduğu’ iddialarına sosyal medya hesabından, “Biraz kafa çalıştırın yahu, önden önlem alıp çözün” diye yanıt verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, önce KYK borcu ve otomobilde ÖTV indirimi, son olarak da icra affıyla ilgili çıkışları, hükümetin de bu konularda hazırlık yaptığı açıklamalarıyla, “Köstebeği mi var” tartışmasına yol açtı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Kılıçdaroğlu’na yönelik, “Rol kapma girişimlerinizi deşifre ediyoruz” açıklamasının ardından dün de bir gazetede, “İçeriden nasıl bilgi aldığı merak konusu oldu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun köstebeği kim?” iddiası ortaya atıldı.

'KOMİK ALGI OPERASYONLARI'

Kılıçdaroğlu ise “köstebek” iddiasına sosyal medya hesabından şu sözlerle yanıt verdi: “EYT’yi çözün. Sonra ağlıyorsunuz, gece yarısı manşetleri değiştiriyorsunuz, böyle komik algı operasyonları yapmak zorunda kalıyorsunuz. Öğretmenler konusunda da ısrar edeceğim çok aşikâr. Biraz kafa çalıştırın yahu, önden önlem alıp çözün. Ağlak bir saray da hiç çekilmiyor!” 

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#Kılıçdaroğlu#Köstebek #EYT

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