Kılıçdaroğlu’ndan Karkamış mesajı: Alçakça saldırı

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, “Gaziantep’in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından alçakça düzenlenen roket saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

Gaziantep’in Karkamış ilçesine Suriye’den terör örgütü PKK/YPG tarafından atılan roketler nedeniyle 4 yaşında bir çocuk ve 22 yaşında sınıf öğretmeni hayatını kaybederken 19 kişi de yaralanmıştı.

SOYLU’YA TAZMİNAT DAVASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında 200 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde, Soylu’nun kendisi hakkında ortaya çıkan iddialardan bir anlamda sıyrılmak ve gündemi değiştirmek adına, hakaret içerikli açıklamalarla Kılıçdaroğlu’nun kişilik haklarına saldırdığı iddia edildi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 18 Kasım tarihinde TBMM Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada “…Kara parayı aklayan da şerefsizdir, uyuşturucu ticaretini yapan da şerefsizdir. İspat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir, bu kadar basit… Kılıçdaroğlu şerefsizdir, hadi bakalım…” ifadelerini kullandı. Söz konusu ifadeler nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu avukatı Celal Çelik aracılığıyla manevi tazminat davası açtı.

Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, 200 bin TL talep edilirken, mahkemenin ilamının tirajı en yüksek 5 ulusal gazetede yayınlanmasına karar verilmesi de istendi. Dava dilekçesinde özetle şöyle denildi:

“Davalı Süleyman Soylu, vekil edene yönelik olarak ‘Kılıçdaroğlu şerefsizdir’ tanımlamasını bilinçli bir şekilde kullanarak vekil edene açık bir şekilde hakaret etmiştir.

İFADELER HAKARET

Sayın Genel Başkan’a yönelik kullanılan dava konusu ifade tartışmasız bir biçimde hakaret kapsamlı olup aksi tartışma dışıdır. Davalının hakaretinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilebilme olasılığı bulunmamaktadır. Davalının kişiliği ve içinde bulunduğu çelişik ruh yapısı, vekil edene yönelik haksız eylemine meşruiyet kazandırmamaktadır. Davalının sürekli bir şekilde vekil edene yönelik hakaret ve iftira kapsamlı eylemleri nedenleri de gözetilerek davanın tümden kabul edilmesini talep ediyoruz.”

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AKŞENER DE DAVA AÇTI



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu hakkında 5 kuruşluk tazminat davası açtı. İçişleri Bakanı Soylu’nun 13 Kasım tarihinde yaptığı, “PKK, HDP ve Meral Akşener’in patronu ABD” açıklaması ile farklı tarihlerde İYİ Parti Lideri Akşener’i hedef alan açıklamaları manevi tazminat davasına gerekçe gösterildi. ANKARA