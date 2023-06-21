Kılıçdaroğlu’ndan ‘Kalıyorum’ mesajı: Gerekirse 16’lı masa kuracağım

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partililerin coşkulu alkış ve sloganları eşliğinde çıktığı Meclis grup toplantısı kürsüsünden, kimsenin umutsuzluğa kapılmamasını istedi. Kılıçdaroğlu adaylık tartışmalarına yönelik “Bir yere gitmiyorum” mesajı olarak da algılanan konuşmasında özetle şunları söyledi:

BAĞIŞ PARALARINI ÖDEMEYENLER KİM

“Bir deprem felaketi yaşadık. 50 binin üzerinde insanımızı kaybettik, yaralılarımız var. Hâlâ yaraların sarılmadığını biliyoruz. Acıların en azından azaltılması için hepimize düşen görevler var. Cumhurbaşkanı kararı çıktı; evi, dükkânı yıkılan insanlarımızın faturalarının ertelenmesine ilişkin. Elbette güzel, olması gereken bir karardı ama aradan bir süre geçti şimdi evleri yıkılmayan ve kısmen oturulabilen depremzedelere elektrik ve doğalgaz faturaları gelmeye başladı, bu doğru değil. En azından yıl sonuna kadar bizler ödeyebiliriz. Türkiye Tek Yürek Kampanyası açıldı. Ben de bir maaşımı bağışladım. Acı olan şu, taahhüt edilen 115 milyar liranın 75 milyarı yatırılıyor, 41 milyarı yatırılmıyor. Kim bu parayı ödemeyenler? Nerede bu paralar? Belediyelerdeki kesintiler de arttı, bari deprem bölgesindeki belediyelerden kesmeyin.

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MAKUL RAKAM MI

Asgari ücret açıklandı. Bu rakam makul bir rakam mı? Beni şaşırtan Türk-İş Başkanı’nın buna hiç itiraz etmemesi. İşçinin hak ve hukukunu aramak ilk önce sendikanın görevidir. İradesini saraya ipotek etmişse, sendika olmaktan çıkar. Hukuktaki adı ‘sarı sendika’dır.

HAKKIMIZ YOK

En zor koşullarda Türkiye’yi aydınlığa çıkarmak görevimizdir. Tarihin bize yüklediği görevdir. Açık net söylüyorum, değil 6’lı Masa, Türkiye’nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16’lı Masa kuracağım, yeter ki Türkiye aydınlığa çıkaralım. Bu Düyunuumumiye kabinesini mutlaka göndereceğiz. ”