Kılıçdaroğlu’ndan Kaftancıoğlu kararına tepki: 'Karar yok hükmünde'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deutsche Welle canlı yayınında gündemle ilgili soruları yanıtlarken İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili hapis cezasının İstinaf Mahkemesi’nce usul ve yasaya uygun bulunmasına, “Vesayet altındaki bir yargının alacağı karar bizim için yok hükmündedir” sözleriyle tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu iktidarın gitmemek için Seçim Yasası’nı değiştirmek istediğini öne sürerek, “Sandığa giderek, demokratik yollardan bunları göndereceğiz” dedi. Kılıçdaroğlu, sorulara şu yanıtları verdi:

‘EKREM BEY’İ ALKIŞLADIK’

“(İBB’nin Fatih Sultan Mehmet’in tablosunu satın alması) İstanbul’da toplantıdaydık. Toplantının sonuna doğru Ekrem Bey bu tabloyu İBB’nin aldığını söyledi. Büyük bir sevinçle ‘Biz bunu aldık’ diye ifade etti. Son derece mutlu oldum. Düne kadar CHP sanki Osmanlı tarihine karşıymış gibi bir algı yaratmak istediler. Orada hepimiz Ekrem Bey’i alkışladık.

‘NASIL PASİFİZE EDERİZ’

(Canan Kaftancıoğlu’na hapis cezasının istinaf mahkemesince uygun bulunması) İstanbul’da bir başarı elde edildi. Başarının aktörlerinden birisi Canan Hanım’dı. ‘Acaba nasıl pasifize edebilir, nasıl yok edebiliriz’ diye özel bir arayışa girdiler. Sanıyorlar ki Canan Hanım ve CHP geri adım atacak. Vesayet altındaki bir yargının alacağı karar bizim için yok hükmündedir.

‘ŞİMDİ SUDAN ÜLKÜCÜ’

(MHP’nin CHP’ye yönelik eleştirileri) MHP milliyetçi, ülkücülük kimliğini kullanarak siyasette önemli bir aktördü aslında. Ama bugün MHP’nin geldiği nokta şudur: Süleyman Şah Türbesi’ni kaçıranların yanında yer alıyorsanız milliyetçiliğinizden endişe duyarım. Sudan ülkücülüktür